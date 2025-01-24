Bilirkişi ön raporu: Grand Kartal Otel neresinden tutsan elde kalıyor!

BirGün, 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’deki yangına yönelik hazırlanan bilirkişi ön raporuna ulaştı. Rapor, onlarca yurttaşın ölümüne neden olan ihmalleri ortaya koydu.

Raporda, otelde yangın algılama sisteminin bulunduğu ancak yangın algılama santralının otelin doğru noktasında konumlandırılmadığı bildirildi. Santrala gelen muhtemel yangın ihbarlarının otel çalışanlarınca öğrenilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı da kaydedildi.

Ön raporu hazırlayan bilirkişi heyeti, santralın daimi personel bulunan bir alana kurulması gerektiğini belirterek cihazın otelin kuytu bir köşesine tesis edildiğini kayda geçirdi.

ASANSÖRLER TABUT GİBİ

Heyet, oteldeki asansörleri de inceledi. Yapılan incelemede, asansörlerin yangın algılama sistemine bağlı olmadığı belirlendi. Oteldeki asansörlerde, yangın anında kata getirme sistemlerinin mevcut olmadığı ve asansörlerin kablolarının alev geciktirici tipte olmadığı tespit edildi.

KABLOLAR UYGUN DEĞİL

Otelin, yakın zamanda yenilenen elektrik tesisatının da alev geciktirici özelliğe sahip olmadığı öğrenildi. Bilirkişi heyeti, oteldeki elektrik kabloları ve eklerinin gelişigüzel şekilde bağlandığını da raporda ifade etti.

Otelin, 11’inci katının lojman ve depo olarak tasarlandığı ancak müşteri ve personel odaları olarak kullandırıldığının altı da raporda çizildi.

Otele yönelik tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Bilirkişi ön raporunda yer alan ve 78 kişinin göz göre göre öldüğünü ortaya koyan diğer bazı tespitler şöyle sıralandı:

>> Mutfak ve restoran bölümündeki ızgara ve kuzine ocaklarda davlumbaz içi otomatik yangın söndürme sistemi olmadığı,

>> Oteldeki yangın dolabı tesisatında suyun mevcut olmadığı,

>> Acil durum aydınlatma sisteminin mevzuata, bilim, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tesis edilmediği,

>> Kaçış merdiveni içinde mevzuata aykırı yapıların bulunduğu,

>> Kaçış merdiveni kapılarında duman sızdırmazlıkla ilgili herhangi bir özellik bulunmadığı ve kapıların yangına 90 dakika dayanıklı türden olmadığı görülmüştür.