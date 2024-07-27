Bilirkişi raporu doğruladı: Sinpaş’ın ruhsatları mevzuata uygun değil

Sinpaş’a verilen 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali talebiyle açılan davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, ruhsatların imar mevzuatına uygun olmadığı belirtildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu’nda yapılmak istenen Sinpaş projesine karşı mücadele sürüyor. Marmaris Kent Konseyi tarafından Sinpaş’a verilen 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali talebiyle açılan davanın bilirkişi raporu açıklandı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında hazırlanan raporda, ruhsatların imar mevzuatına uygun olmadığı ifade edildi.

Rapor sonrası Marmaris Kent Konseyi yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Hem tadilat ruhsatı hem de yeni ruhsat alınarak yapılan otel blokları ve devre mülk blokları inşaatlarının projelere uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının Çevre Bakanlığı tarafından deprem yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanaati de raporda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin Çevre Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiş bir yapı malzemeleri laboratuvarı tarafından yerinde yapılacak testler ve testlerin sonucunda yapılacak olan analizle ortaya çıkarılabileceği açıklanmıştır" denildi.

"MARMARİS’E HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

"Bilirkişi raporu sonrası başta Muğla Valisi ve Marmaris Kaymakamı’nın üzerine başka bir sorumluluk daha düştüğüne inanıyoruz" denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"2021 senesinden bugüne yapmış olduğumuz onlarca şikâyete rağmen Sinpaş’ın kendi parseli haricinde halka ait alanda yıktığı, duvar ördüğü, illegal yol açtığı, tahrip ettiği yani talan ve işgal ettiği, etmeye devam ettiği 15 dönüm Milli Park alanının ivedilikle boşaltılmasının sağlanması, şirket hakkında gerekli yaptırımların hayata geçirilmesidir. Aşıklar Tepesi’ndeki kapının sadece vatandaş geçişine izin verilecek şekilde düzenlenmesi ve Sinpaş’ın tahrip-talan ettiği milli parkımızın şirketten tahsil yoluyla ıslah ve tımar edilerek ağaçlandırılmasının sağlanması mutlaka gerçekleşmelidir. Bu işi kadrosu ve donanımı olmayan Marmaris Milli Parklar İlçe Müdürlüğünün üzerine yıkmak kabul edilemez. Eski belediye yönetiminin giderayak Sinpaş’a bir adet iskan ruhsatı verdiğine dair duyumlarımız var. Bilgi edinme yasası ile bunun doğrululuğunu araştıracağız. Yani vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası hiç olmazsa yetkililerin örnek davranışlar sergilemesini bekliyor ve bir daha halka ve kente ihanet edilmesinin engellenmesini bekliyoruz. Halkın demokratik olarak yerel yönetimlere katılmasının mekanizmalarının işletilmesini istiyoruz. Dünyanın incisi Marmaris’e hep birlikte sahip çıkalım."