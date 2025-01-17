Bilirkişi raporu gelirse davada gelişme olur

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin davanın beşinci duruşması bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülecek.

Yangında yaşamını yitiren çalışanlar Gökhan Akbulut ile Cengiz Aksoy’un ailelerinin avukatı Olcay Korkmaz, beklenen bilirkişi raporlarından sadece birinin dosyaya geldiğini belirtti. Yangının çıkışına dair raporun önemine dikkat çeken Korkmaz, şunları kaydetti:

“Dosyada esas olarak keşif yapılmıştı. İkinci kez yapılan keşifte 5 kişilik bir bilirkişi heyetinin raporunun çıkmasını bekliyoruz. Beklediğimiz raporda yangının çıkışına ve sorumluluklara ilişkin bilgiler yer alacak. Davada esas gelişme, beklediğimiz bilirkişi raporu geldiğinde olacak.” dedi. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık ile 13 kamu görevlisi katılacak.