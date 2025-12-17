Bilirkişi raporu gelmedi, duruşma yine ertelendi

Maraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava dün görüldü. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını tespit etti.

Taraf avukatlarının mazeret bildirmeleri nedeniyle duruşma 7 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açmış, bu dava ile daha sonra dönemin Malatya Belediyesi’nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava birleştirilmişti.