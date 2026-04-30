Bilirkişi raporu ortaya koydu: Çanakkale'de su altından önemli

Çanakkale’de Koza Altın AŞ'nin (Türk Altın İşletmeleri AŞ) Atikhisar Barajı çevresindeki altın-gümüş madeni projesine dair verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, mahkeme süreci ile yeniden gündeme geldi. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi raporu açıklandı ve projenin çevresel etkileri, kamu yararına uygunluğu ve halk sağlığını tehdit etme durumu net bir şekilde ortaya kondu.

Bilirkişi heyeti, Atikhisar Barajı çevresinde açılması planlanan altın-gümüş madeni projesinin çevresel etkilerini inceledi. ÇED raporunda belirtilen eksiklikler ve hatalar detaylı bir şekilde rapora işlendi.

Projenin yer altı suyu ve orman ekosistemi gibi kritik kaynakları tehdit ettiği, biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Ayrıca, projeye dair yapılan bilimsel değerlendirmelerin yetersiz olduğu ve çevresel güvenliğin sağlanamadığı kaydedildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI BEKLİYORUZ

Çanakkale Belediyesi Su Yaşam Adalet Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilirkişi raporunda ‘fauna’ ile ilgili tespit de raporun ne denli özensiz, hatalı ve eksik hazırlandığını göstermektedir. Yine Atikhisar Barajı gibi önemli bir sulak alanda, gri balıkçıl ve pelikan dışındaki su kuşları için tespit dahi yapılmamıştır. Çeşitli kaynaklarda en az 40-50 su kuşunun yayılış gösterdiği bu alanda, sadece iki türün tespit edilmesi, yine bu alanla ilgili gözlemlerin yetersiz olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bilirkişi raporunun meteoroloji dışındaki tüm bölümleri; cevher yapısından dolayı asit maden drenajı olasılığının çok yüksek olduğunu, bu projenin ormanlar, tarım alanları, su varlıkları ve biyoçeşitlilik açısından ciddi riskler oluşturduğunu ve bu alanda altın madenciliği yapılamayacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda, ilgili taraflarca açılan üç davada da yetkili idare mahkemelerince acilen ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alınmasını ve akabinde ‘ÇED Olumlu kararının iptali’ doğrultusunda nihai karar verilmesini Çanakkaleliler olarak beklemekteyiz.”

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Koza Altın AŞ'nin Çanakkale'deki Atikhisar Barajı çevresinde başlatmak istediği altın-gümüş madeni projesi, ilk olarak 17 Eylül 2025 tarihinde ÇED olumlu kararı almıştı. Bu karar, çevre savunucuları ve yerel halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Çanakkale Belediyesi, Çevreci Belediyeler Birliği, TEMA ve 90 yurttaş, verilen bu kararın iptali için davalar açtı. Ayrıca, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan davaya İda Dayanışma Derneği de müdahil olmuştu.

Proje hakkında açılan bu davalar, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı. Diğer taraftan, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Burhaniye Çevre Platformu Derneği ve diğer çevre örgütlerinin açtığı davalar ise Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’ne yönlendirilmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ekoloji Derneği tarafından açılan iki dava ise reddedilmişti. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, 13 Şubat 2026 tarihinde bilirkişi keşfi ve incelemesi kararı almış, ancak Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, yönlendirilen davalar için bu keşfi bekletici neden göstererek temsilcilerine söz hakkı vermemişti.

Bilirkişi heyeti, alanda ve ÇED raporunda yapılan incelemeler sonucunda raporlarını hazırladı ve mahkemeye sundu. Raporda, projenin çevresel tehlikeler içerdiği, kamu yararına uygun olmadığı ve biyoçeşitliliği tehdit ettiği vurgulandı. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu değerlendirecek ve kararını verecek.