Bilirkişi raporuyla tanık ifadesi çelişti: Güllü’nün düşüşü tanık ifadesiyle uyuşmuyor

Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya giren ek bilirkişi raporu dikkat çekici tespitler içerdi. Raporda, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı ve olayın tanığı Sultan Nur Ulu’nun beyan ettiği düşüş şeklinin, adli bulgularla uyumlu olmadığı belirtildi.

Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü’nün pencere önünde yüzü dışarı dönükken arkasından tutulup tek bir hamleyle aşağı itildiğini söylemişti. Ancak Emrullah Erdinç’in haberine göre bilirkişi raporu bu anlatımı doğrulamadı.

DÜŞÜŞ ŞEKLİ ÖRTÜŞMÜYOR

Raporda, Güllü’nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü, bu nedenle tanık ifadesindeki anlatımla düşüş şeklinin örtüşmediği değerlendirildi.

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Gül Tut’un olayın gerçekleştiği oda penceresinden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak bedeninin ön yüzünde sıyrık, ekimoz, kızarıklık bekleneceği,

Pencereden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda Şekil 1’de gösterilen pozisyonlanmanın oluşmasının beklenmediği, düşülen pencere ile düşmenin sonlandığı zemin arasında herhangi bir ara çarpma noktası bulunmadığı, olay yeri fotoğraflarında karşı bina dış cephesinde de herhangi bir sürtünme izi tespit edilmediği, dolayısıyla pencereden yüzü dışarı bakacak şekilde düşmesi halinde sol gluteal bölgede ve sol bacak arkasında tespit edilen pencere pervazına sürtünme izleriyle uyumlu sıyrıkların açıklanamayacağı,

Gül Tut’un bedenin üst ön yüzünde sürtünmeye bağlı sıyrık olmaması nedeniyle müteveffanın düşme sırasında pencereye yakın ve ayakta durduğu,

Gül Tut’un düşme öncesi çıkan çarpma sesleri olay günü kamera kayıtlarının ham halinden duyulabilmektedir.”

NE DEMİŞTİ?

Sultan Nur Ulu, daha önceki ifadesinde şu beyanlarda bulunmuştu:

“Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm.”

Olayla ilgili olarak Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.