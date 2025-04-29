Bilirkişi skandalı: Ezilen çocuklar "kusurlu" sayıldı

24 Temmuz 2024’te Malatya’nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde 11 yaşındaki K.A.’nın kullandığı traktörün ezdiği 7 yaşındaki Ada ve 11 yaşındaki Zelal Yıldırım hayatını kaybetti. Asya Kaya ile Gülce Şakar ağır yaralandı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın duruşması görüldü. Duruşmada bilirkişi raporu sunuldu. Raporda ehliyetsiz sürücü kusurlu bulunsa da “kontrolsüz hareket ettiler” gerekçesiyle ölen çocuklara da kusur yüklendi.

Traktörü çocuğa bırakan baba Basri Ayaz’a ise doğrudan kusur atfedilmedi. Rapora davacılar itiraz etti. Mahkeme heyeti itirazı kabul etti ve raporu kabul etmedi. Heyet, yeni bir rapor oluşturulmasını istedi. Traktörü kullanan K.A.’nın babası Basri Ayaz’ın tutukluluğun devamına karar verilerek duruşma 26 Haziran’a erteledi.

Duruşma öncesi aile tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktörün sebep olduğu kazada Ada ve Zelal’i kaybettik. Bu açık ihmalin ardından gerçek adalet için dava süreci başlattık. Ancak şimdi, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sunulan yeni bilirkişi raporu, olayın tüm açık gerçeklerine rağmen canlarımızı kusurlu göstererek adaleti katletmektedir. Raporda tanık beyanları ve somut deliller yok sayılmış, tarafsızlık ilkesi hiçe sayılmıştır. Sanık tarafı duruşmalarda ve keşiflerde çelişkili, gerçeğe aykırı ifadeler vermiştir. Bilirkişiler ise adaleti değil, sanıkları korumuştur” denildi.

"ADALET HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Biz, evlatlarımızın masumiyetini lekeletmeyeceğiz! Bilirkişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıyoruz. Adil yargılama hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da sağlanır! İnsanlık onuru, çocuklarımızın masumiyeti için ayağa kalkmalıdır. Herkesi bu büyük adaletsizliğe karşı ses olmaya çağırıyoruz. Çünkü gerçek adalet hepimizin sorumluluğudur."