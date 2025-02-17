Bilirkişi soruşturmasında iddianame tamamlandı: İmamoğlu ve gazetecilere hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve gazetecilere yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" denildi.

SİYASİ YASAK TALEBİ

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GAZETECİLER HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini yayınladıkları için Halk TV hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

***

NE OLMUŞTU?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlk kez duyacaksınız” diyerek önemli şeyler açıklayacağını işaret ettiği 27 Ocak'taki basın toplantısında, “Heybedeki turpun adı belli oldu” diyerek, bilirkişinin ismine dikkati çekmişti.

Bu ismin imzası bulunan raporlardaki usulsüzlük iddialarına değinen İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi hedef göstermek" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Daha sonra gazeteci Barış Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüştü. Görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz da gözaltına alınanlar arasına katılmıştı.

Soruşturma sürecinde Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.