Bilirkişi ücreti ne kadar? Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 2025

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tarifeyle birlikte adli ve idari yargı alanında bilirkişilere ödenecek ücretlerin detayları belirlendi. "Bilirkişi ücretleri ne kadar", "bilirkişi raporu ücreti nasıl belirlenir", ve "2025 yılı bilirkişilik ücretleri hangi kriterlere göre düzenlenir" gibi soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDE ARTIŞ VE AZALIŞ DURUMLARI

Görevlendirmeyi yapan merci, bazı durumlarda bilirkişi ücretlerinde artış veya azalış yapabilir. Ücret artışı yapılırken şu kriterler dikkate alınır:

Bilirkişinin uzmanlık alanında temininde yaşanan zorluk.

Uyuşmazlığın niteliği ve değeri.

Dosyanın kapsamı ve inceleme süresi.

İnceleme sırasında keşif yapılması gereken durumlar.

Bunun yanı sıra, "bilirkişi ücretleri düşürülebilir mi?" sorusuna yanıt olarak, işin mahiyeti daha az emek gerektiriyorsa bilirkişi ücretinde indirim yapılabileceği belirtilmiştir.

EK RAPOR VE SERİ DOSYALARDA ÜCRET DURUMU

Ek rapor talep edilmesi halinde, bilirkişi raporu ücreti, talebin niteliğine bağlı olarak artırılabilir. Ancak raporda eksiklik veya belirsizlik bulunması nedeniyle istenen ek raporlar için ekstra bir ücret ödenmez.

Seri dosyalarda ise işin niteliğine göre bilirkişi ücretlerinde indirim yapılabilir. Bu düzenlemeler, "ek rapor için bilirkişi ücreti ne kadar" sorusunun cevabını da kapsamaktadır.

GİDERLER VE AVANS ÖDEMESİ

Bilirkişilerin ulaşım, konaklama ve inceleme giderleri belgelendirilmek kaydıyla ayrıca ödenecektir. Bilirkişinin talebi doğrultusunda, mahkeme tarafından avans ödemesi yapılabilir. "Bilirkişi giderleri nasıl karşılanır?" sorusu bu kapsamda yanıt bulmaktadır.

BİLİRKİŞİ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Görevli personel, ücretin vergi kesintisinden sonra kalan kısmını bilirkişiye öder.

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ ARTIRILABİLİR Mİ?

Evet, bilirkişinin uzmanlık alanı ve uyuşmazlığın niteliği gibi kriterlere göre artırılabilir.

EK RAPOR ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Talebin niteliğine bağlı olarak ek ücret ödenebilir, ancak eksik rapor nedeniyle istenen ek raporlar için ücret ödenmez.

2025 YILI BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

Bilirkişilere ödenecek ücretler, mahkeme türüne ve işin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. İşte 2025 yılı için belirlenen bilirkişi ücretleri:

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 1.600,00 TL

Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1.600,00 TL

İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1.600,00 TL

Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2.700,00 TL

Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2.100,00 TL

Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 3.200,00 TL

İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2.700,00 TL

Cumhuriyet Başsavcılıklarında görülen soruşturmalar için: 1.600,00 TL

Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 1.600,00 TL

Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2.700,00 TL

Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 3.400,00 TL

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 4.2000,00 TL

Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 4.200,00 TL

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

Özel hukuk tüzel kişileri, 2025 yılı tarifesine göre 4.400,00 TL bilirkişi ücreti alacaktır. Bu ücret, ilgili dava ve işlerin mahiyetine göre belirlenmiştir. "Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi ücreti ne kadar" sorusunun yanıtı da bu düzenlemeyle netleşmiştir.

"SERİ DOSYALARDA BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DÜŞÜRÜLÜR MÜ?"

Ayrı bir inceleme gerektirmeyen durumlarda, uygun görülen oranda indirim yapılabilir.

2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, adli ve idari yargıda bilirkişilik faaliyetlerini düzenleyen önemli bir rehberdir. Bilirkişilere ödenecek ücretler, işin niteliği ve kapsamına göre belirlenmiştir. Bu makale, "Bilirkişi ücretleri ne kadar?", "Bilirkişi raporu ücreti nasıl hesaplanır?" ve "Ek rapor için ücret ödenir mi?" gibi sorulara yanıt arama amacıyla hazırlanmıştır.