Bilirkişiler de Bakanlığı suçlu buldu

HABER MERKEZİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025’te dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binanın yıkımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, bilirkişilerin hazırladığı 65 sayfalık raporda özetle binanın altından geçen metro inşaatının etkisiyle yıkıldığı tespiti yer aldı.

Raporda binanın yıkımının nasıl gerçekleştiği anlatıldı. Yapım tarihi 2012 olan ve 2013’te yapı kullanım ruhsatı alan yedi katlı binanın enkazından alınan numuneler üzerinden yapılan tespitlere göre bina ana taşıyıcılarında kullanılan malzeme kalite değerlerinin proje değerlerinde ya da üstünde olduğu belirlendi.

Raporda yer alan bilgiye göre, bina, altında oluşan boşluk nedeniyle 6-7 metre öne doğru zemine gömüldü ve ön cepheye doğru 45 dereceye yakın döndüğü ifade edildi. Arka cephe aksı ve radye temelinin ise zeminden 1,5 metre havaya kalktığı belirlendi. Bu nedenle ön cephedeki zemin ve asma kat kolonları kirişler ile birlikte kırıldığı ifade edildi. Teknik raporlar incelendiğinde binanın yapıldığı 2013 öncesinde herhangi bir boşluk ya da zemin zayıflığı bulunmadığına dikkat çekildi. Buna karşın 2025 sonrasında metro tünel kazıları ile birlikte temel altında boşluk ve gevşek zemin gelişiminin başladığının kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı. Öte yandan bilirkişiler, yaşanan yıkımdan dolayı metro inşaatı yüklenici ana sorumlusu olan proje müdürü ve varsa bina ve binalara ilişkin ölçümleri takip ve değerlendirmede sorumlu teknik ve yetkili personeli "birinci derecede etkili" sorumlu olarak niteledi.

Raporda metro inşaatı ile ilgili "idare ve kontrol müşavirinin" riskli olarak sınıflandırıldığı anlaşılan yapı için koruyucu önlemlerin gereğince uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesindeki özensizlik nedeniyle ikinci derecede etkili sorumlu olduğu vurgulandı. Raporda Ulaştırma Bakanlığı’nın da yıkımda kusurlu olduğu belirtildi.