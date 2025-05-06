Bilirkişiler: OSB, Edremit’te kirliliği artırır

Gökay BAŞCAN

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Akçay Sulak Alanı’nın bir kısmında yapılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) Projesi ile açılan davada bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişiler, davacıların itirazlarını haklı bularak projenin ekonomik ve ekolojik açıdan uygun olmadığını belirtti.

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı oluru ile Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylandı ve askıya çıkartıldı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ve yurttaş imar planlarına dava açtı.

ÇEVRE KANUNU’NA AYKIRI

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Ocak 2025’te yapılan keşfin ardından bilirkişiler, hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda, yapılan işlemin Çevre Yönetmeliği ve Çevre Kanunu’na aykırı olduğu, projenin ekosistemi tahrip edeceğine dikkat çekildi.

Uluslararası anlaşmaların bağlayıcılığının hatırlatıldığı raporda, “Akçay sazlığının arazi kazanma amaçlı olarak kamyonlarla getirilen molozlarla doldurulmasının, biyolojik çeşitlilik barındıran ekosistemin tahrip olmasına neden olabilecek faaliyet olması, sulak hükmüne aykırı” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sulak alanların zarar görmesi nedeniyle Edremit Körfezi’nde su kirliliğinin önemli ölçüde artacağına dikkat çekilen raporda, doğal yaşam alanlarının hem nesli tehlike altındaki türlerin korunabilmesi için değerli olduğu hem de sulak alanların iklim üzerine etkileri nedeniyle korunması gerektiği ifade edildi.

Raporda son olarak, alanın doğal hâliyle tarıma dayalı ihtisas OSB için uygun olmadığı, sulak alanın doğal yapısına müdahale edilerek tarımsal üretim yapılma çalışmalarının hem ekonomik hem de ekolojik açıdan uygun olmadığı belirtildi.

Raporun ardından Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nde yapılan açıklamada, “Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebimizi kabul etmesini ve davayı lehimize sonuçlandırmasını bekliyoruz” denildi.