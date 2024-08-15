Bilirkişiler sit değişikliğine olumsuz rapor verdi: Güvercin Adası’nın korunması lazım

Balıkesir Ayvalık’ta ekolojik hassasiyet taşıyan Çamlık Mevkii ve Güvercin (Manastır) Adası’nın koruma statüsünün düşürülmesine karşı açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

Ayvalık Tabiat Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgenin statüsünü düşürerek ‘doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil etmesine karşı dava açtı.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, bölgenin daha sıkı tedbirlerle korunması gerektiği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu alanın, hassas bir ekosisteme ve yüksek görsel peyzaj değerine sahip olduğu göz önüne alındığında, sadece nitelikli doğal koruma alanı statüsünün yeterli olmayacağı ve daha sıkı koruma tedbirlerinin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır."

DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ

Ayvalık Tabiat Platformu Başkanı Nebahat Dinler, bilirkişi raporlarının çevre mücadelesi açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Dinler, "Bölgenin ekosistemini, doğal ve kültürel mirası için verdiğimiz mücadelenin hukuki zeminde de destek bulması sevindirici. Mahkemenin de bu yönde karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Dinler, şunları belirtti:

"Bu dava sadece Ayvalık’ın değil, ülkemizin doğal zenginliklerini koruma mücadelesidir. Dava dosyasını gönüllü olarak üstlenen avukat Filiz Sonsuz'a ve bilirkişi keşfine desteğe gelen yaşam savunucusu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Doğamızı koruyacağız."

Mahkemenin de bilirkişi raporları doğrultusunda karar vermesi bekleniyor. Dinler, bölgedeki doğa tahribatını önlemek için hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bakanlık, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan ve birinci derece doğal sit alanı olan Güvercin Adası ile Sefa Çamlık Mesire Yeri’nin statülerini düşürerek ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil etti. Tescil üzerine Ayvalık Tabiat Platformu dava açtı. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 15 Nisan günü keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.