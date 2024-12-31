Bilirkişisiz termik santral davası görüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde, İkizköy’e 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy Termik Santrali’nin hukuka aykırı olarak verilen çevre izninin iptali için Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından açılan davanın duruşması Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Avukat Pınar Gayretli, “Ya davamızı kabul etmeliler ya da dosyayı bilirkişiye göndermeliler” dedi.

Bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın sürdürüldüğünü kaydeden Gayretli, şunları söyledi: “Bu duruşmanın bilirkişi raporu olmadan yapılması çok yanlış. Örneğin Yeniköy Termik Santralinde bulunan atık depolama sahasının hukuka uygun olmadığını biliyoruz ancak bunun ilgili uzmanlar tarafından belgelenmesi gerekiyor. Biz sunduğumuz belgeler üzerinden açtığımız davanın kabul edilmesini eğer kabul edilmiyorsa bilirkişi incelemesi yapılarak bir rapor hazırlanmasını talep ediyoruz.”