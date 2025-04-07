Bilkent Öğrencileri: Tüm arkadaşlarımızı geri alacağız

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda tutuklanan öğrenciler için protestolar sürüyor.

Pek çok üniversitede eylemler düzenlenirken Bilkent Üniversitesi öğrencileri de tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle okulda açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Bizler Bilkent öğrencileri olarak AKP iktidarının ve Mehmet Şimşek politikalarının tüm halkı ve gençliği sürüklediği ekonomik kriz, yoksulluk, baskı, yasak, hukuksuzluk düzenine karşı ayaktayız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Mart ile başlayan süreçte 301 sıra arkadaşımızı hukuksuzca tutuklayan iktidar, saldırılarını artık çok daha açıktan yürütüyor. Üniversitelerinden sokaklara bu sefalet ve baskı düzeni karşısında mücadeleyi büyüten gençler şafak operasyonları ile tutuklanıyor, soruşturmalarla yüzleşiyor, ev hapsine çarptırılıyor. Halk ve gençlik memleketine sahip çıktıkları için iktidar tarafından hedef tahtasına konuyor. Bizlerle dayanışma içinde olan ve gençliğin yükselttiği mücadeleye bizlerin yanında omuz veren hocalarımız YÖK’ün baskı ve tehditleri ile sindirilmeye çalışılıyor. Üniversitelerinde boykotlar örgütleyen, tüm ülkede hayatı durdurmak için işçi ve emekçilere genel grev çağrısını büyüten arkadaşlarımız susturulmaya çalışılıyor. Ancak baskılar bizleri yıldırmayacak, tutuklanan her arkadaşımız serbest bırakılana kadar mücadelemizi büyüteceğiz. AKP iktidarının baskılarıyla inşa etmeye çalıştığı bu gerici düzeni bertaraf edeceğiz!

Bizler Bilkent öğrencileri olarak AKP iktidarının ve Mehmet Şimşek politikalarının tüm halkı ve gençliği sürüklediği ekonomik kriz, yoksulluk, baskı, yasak, hukuksuzluk düzenine karşı ayaktayız. AKP iktidarı, ekonomi programlarıyla senelerdir bizlerin temel ihtiyaçlarından tasarruflar yapıyor, halkı sefalete sürüklerken sermayedarların ceplerini dolduruyor, gençleri ve çocukları eğitim hayatından koparıp sömürü düzeni içerisinde iş cinayetlerinde katlediyor. Tarikatların-cemaatlerin saldırılarıyla gericilik ülkemizde kol geziyor. Ülkemizi bölgesel bir savaşa sokarak emekçi çocuklarının kanı dökülmek isteniyor. Halkın iradesini kayyumlarıyla gasp ediyor, bütün demokratik mekanizmaları birer birer tasfiye ediyor, karşısında ses çıkarmaya çalışan her kesimi kolluk kuvvetleri, gözaltı ve tutuklamaları, hukuksuz yargılamaları, medya sansürleri ve tehditleriyle bastırmaya çalışıyor. Tüm bu baskılara rağmen bizlerden çaldığı geleceği kazanmak için hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz!

Bu sömürü düzenini yıkmanın yolunu öğrencilerin işçilerle el ele mücadelesinde görüyoruz. Türkiye emekçi sınıfının ve gençlerinin kader bağını bizlere reva görülen geleceksizlik, yoksulluk ve sefalet koşullarında ve bizlerin hayatından sermayedarları beslemek için çaldıklarında görüyoruz. Gençleri susturmaya çalıştığı gibi grev yasakları, kolluk kuvvetleri ve tüm baskılarıyla işçilerin hak mücadelesi karşısında barikat çeken iktidara karşı örgütlü mücadelemizi örmek zorundayız. Artan açık saldırılara karşı mücadeleyi tüm topluma yaymanın önemini kavrıyor, üniversitelerde hayatı durdurmak için sürdürdüğümüz eylemleri genişletmek için çağrımızı yineliyoruz: tüm Türkiye işçi ve emekçilerini üretimden gelen güçlerini kullanmaya, genel greve çağırıyoruz!

Bizler üniversitelerimizi iktidarın, YÖK'ün, sermayenin boyunduruğundan kurtarmak ve nitelikli, demokratik, bilimsel ve laik eğitim kurumları haline getirmek için mücadele ediyoruz. Kampüslerin öğrencilere ait olacağı, hayatımıza dair kararların bizlere sorularak alınacağı üniversiteler inşa etmek için direniyoruz. Artan saldırılara karşı ısrarla halkın iradesine sahip çıkıyor, eşit ve özgür bir ülke istediğimizi duyuruyoruz. AKP ve sermaye düzenine karşı memleketimizi aydınlık yarınlarına kavuşturmak ve bu sömürü düzenini yıkmak için birlikte mücadele etmeye sürdüreceğiz! Memleketimize ve Geleceğimize sahip çıkıyoruz!

Tüm Arkadaşlarımızı Geri Alacağız!"





