Bilkent öğrencilerinin ulaşım protestosu kazanımla sonuçlandı

Üniversite yönetiminin ring ulaşımı saatlerini değiştirmesine tepki gösteren Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Bilkent Ulaşım Birimi'nden yapılan açıklamada "Sevgili Bilkentliler, Yarıyıl başında hayata geçirdiğimiz servis programından kaynaklanan öngörülemeyen aksaklıklar nedeniyle, 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren 2023-24 eğitim öğretim yılında yürürlükte olan servis programına geri döneceğimizi duyurmak isteriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bilkent Üniversitesi, semt servisleri ve ringleri azaltma kararı aldı. Öğrenciler söz konusu kararı derslerin başladığı gün öğrenirken bazı öğrenciler ders saati uymadığı için bu servisleri kullanamaz oldu. Bunun üzerine öğrenciler protesto gösterisi başlattı.