Bilkent Üniversitesi öğrencileri: Ulaşım hakkımız engellenemez

Bilkent Üniversitesi, semt servisleri ve ringleri azaltma kararı aldı. Öğrenciler söz konusu kararı derslerin başladığı gün öğrenirken bazı öğrenciler ders saati uymadığı için bu servisleri kullanamaz oldu.

Öğrenciler, bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Semt servislerinin saat 17.40’tan 16.40’a çekildiğini, bu sebeple son dersine girenlerin semt servislerini kullanamadığını kaydeden öğrenciler, yaşanan sorunun çözülmesini istedi.

"BİZİ ULAŞIM HAKKIMIZDAN MAHRUM BIRAKMAK İSTİYORLAR"

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akşam saatlerinde seyrekleştirilen ring saatleri sebebiyle kampüs dışına çıkamaz, çıksak da dönemez, topluluk etkinliklerine katılamaz, sosyalleşemez hâle getirildik. Eğitim, yemek, yurt ücretlerine üst üste zam yapan Bilkent Üniversitesi, kâr amacı güdüyor ve bizi ulaşım hakkımızdan mahrum bırakmak istiyor. Ulaşım ve eğitim hakkımızdan, kampüste ve kampüs dışında sosyalleşme ihtiyacımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Temel hak ve ihtiyaçlarımızın Bilkent Holding'in edeceği kâra tercih edilmesini kabul etmiyoruz."

Söz konusu kararın öğrencilere ve Öğrenci Konseyi'ne sorulmadan alındığına dikkat çeken öğrenciler, "Alınan karar, her zaman olduğu gibi öğrencilere ve Öğrenci Konseyi'ne sorulmadan alındı. Bilkent'te Öğrenci Konseyi'nin kararların alındığı senatoda oy hakkı bile yok. Öğrencinin temsilcisi olması gereken öğrenci konseyi muhattap alınmıyor. Bizi ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Kâr amacı gütmemesi gereken bir vakıf üniversitesi olan Bilkent’te bu tarz kararların öğrencilere sorularak alınmasını istiyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN KARAR MEKANİZMALARINA KATILIMI ARTMALI"

Ring ve semt servisi sorununun, bütçenin eğitime ayrılarak çözülmesi ve öğrencilerin demokratik karar mekanizmalarına katılımının artırılması için çağrıda bulunan öğrenciler, şu talepleri sıraladı:

1) Eski ulaşım sistemine geri dönülsün. Eski ulaşım takvimine ek olarak:

1.1 Semt servisleri seferleri arttırılsın, 12.40, 17.40 ve 19.40 semt servisleri olsun.

1.2 Semt servislerinin rotası sadeleştirilip, semtlere rotaları farklı birden çok ring konulsun.

1.3 Sınav saatleri gözetilerek ek ring konulsun.

1.4 Okuldan kalkan ringler nizamiyede dursun.

1.5 Sıhhiye ringi arttırılsın.

1.6 Gara giden ringlerde bavullar için otobüs bagajları kullanılsın.

1.7 Bilkent metroya giden ek ring eklensin.

2) Üniversite senatosunda alınan kararlarda öğrenci konseyinin oy verme hakkı olsun, öğrenci konseyi karar alma mekanizmasına dahil olsun.







