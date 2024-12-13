Bilkent’te dönem arası zamlar protesto edildi

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, dönem arası açıklanan yüksek öğrenim zamlarını protesto etti.



Öğrenciler, “Bilkent yönetimi, okulu bir eğitim kurumu değil ticarethane gibi yönetiyor. Bizler müşteri değil, öğrenciyiz. Bu zamları kabul etmiyoruz!” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de artan ekonomik zorlukların eğitime erişimi ciddi şekilde engellediği vurgulandı.

Bilkent öğrencileri yaptıkları açıklamada, ülke genelinde artan yoksullaşma ve ekonomik sıkıntıların, gençlerin eğitim, barınma ve beslenme gibi temel haklarını tehdit ettiğini belirtti. Bilkent Üniversitesi’nin de bu tabloya yaptığı zamlarla katkıda bulunduğu ifade edilen basın açıklamasında şöyle denildi:

"BİLKENT YÖNETİMİ CEPLERİMİZE GÖZ DİKTİ"

“Bilkent yönetimi ceplerimize göz dikmiş durumda. Her seferinde yiyeceğimiz yemeğin parasını düşünen, kaldığımız yurdun parasını ödeyebilme kaygısıyla yatağa giren, eğitim masraflarının altında yoksullaşan gençlik olarak her gün geleceksizliğe sürükleniyoruz. Üstelik bizleri bu kıskaca sürükleyen yönetim, öğrencinin söz hakkını tanımadığı uygulamalarıyla öğrencilere ve eğitime harcanması gereken bütçeyi şirketlerine aktarıyor.

Hâlbuki biliyoruz ki, bizler yoksullaşırken şirketler kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Bilkent yönetimi de bu kârlılıktan payını almak istiyor. Öğrencinin bugün eğitim olmak üzere bütün temel haklarına saldırmayı, öğrencinin sözünü dikkate almaksızın kârlarını öncelemeyi kendine hak görüyor.”

Eğitimin, herkes için erişilebilir, nitelikli ve parasız olması gerektiğini vurgulayan öğrenciler, dönem başında ulaşım hakkına yönelik yapılan zamların geri çekilmesiyle sonuçlanan mücadeleyi hatırlatarak “O zaman kazandık, şimdi de kazanacağız!” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.