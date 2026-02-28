Bill Clinton'dan Jeffrey Epstein'le ilgili "Suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim" savunması

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturmada, "En ufak bir haberim olsaydı sadece onun uçağına binmemekle kalmaz, onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum" şeklinde savunma yaptı.

Epstein soruşturması kapsamında ifade veren Clinton, sosyal medya hesabında Komite üyelerine yaptığı açılış konuşmasının metnini paylaştı.

Clinton, Epstein'in suç faaliyetlerini bilmediğini savunduğu konuşmasında, "En ufak bir haberim olsaydı sadece onun uçağına binmemekle kalmaz, onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum. Tatlı anlaşmalar yapılmasına izin vermezdim" beyanında bulundu.

Epstein ile kısa süreli tanışıklığının suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini savunan Clinton, bu yüzden pek çok soruya "Hatırlamıyorum" diye cevap verebileceğini belirtti.

Clinton, "Ama bildiğim gerçeklerle tutarlı olarak, elimden gelenin en iyisini yaparak cevaplamaya hazırım" ifadesini kullandı.

Epstein'e atfedilen suçların bir daha asla yaşanmaması adına Komiteyle bildiklerini paylaşmak istediğini belirten eski ABD Başkanı, hayatları mahvolan kızların ve kadınların sadece adaleti değil iyileşmeyi de hak ettikleri gerekçesiyle ifade verdiğini vurguladı.

Clinton, "Ne gördüğümü biliyorum, daha da önemlisi ne görmediğimi. Ne yaptığımı biliyorum, daha da önemlisi ne yapmadığımı" beyanında bulundu.