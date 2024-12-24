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Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Bill Clinton, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın testler ve gözlem için hastanede tutulduğu açıklandı.

Dünya
  • 24.12.2024 13:05
  • Giriş: 24.12.2024 13:05
  • Güncelleme: 24.12.2024 13:08
Kaynak: İHA
Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi.

Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

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