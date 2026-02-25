Bill Gates, Epstein ile ilişkisi nedeniyle özür diledi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında sıkça adı geçen Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Epstein ile vakit geçirdiği için vakıf çalışanlarından özür diledi.

Bill Gates, çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, geçmişte Jeffrey Epstein ile kurduğu ilişki nedeniyle sorumluluk aldığını ve bunun “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

Yeni açıklanan belgelerde, Bill Gates’in, Epstein’la görüşmelerinin onun hüküm giymesinden sonra da devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre Gates, vakıf çalışanlarıyla yaptığı toplantıda geçmişteki kararlarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Epstein’la kurduğu ilişkinin hem kendisi hem de vakıf için ciddi bir hata olduğunu kabul etti.

Vakıf yetkilileri, Epstein’ın hiçbir zaman vakıfta resmi bir rolü olmadığını ve kuruma fon sağlamadığını vurguladı.

The Wall Street Journal tarafından incelenen toplantı kaydına göre Gates, Epstein’ın suçlarına katılmadığını belirterek, “Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Yasadışı hiçbir şey görmedim” dedi.