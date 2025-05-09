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Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfı'na bağışlayacak

Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, kişisel servetinin yüzde 99'unu sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Dünya
  • 09.05.2025 15:40
  • Giriş: 09.05.2025 15:40
  • Güncelleme: 09.05.2025 15:43
Kaynak: DHA
Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfı'na bağışlayacak
Fotoğraf: DHA

İş insanı Bill Gates, servetinin tamamını önümüzdeki 20 yıl içerisinde Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını duyurdu.

Dünya çapında çok sayıda alanda faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulan vakfın 20 yıl içinde kapanacağını ifade eden Gates, "Bu sürenin, paranın etkili şekilde harcanması ve insanlara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildirme açısından doğru denge olduğunu düşünüyorum. Umarım o zamana kadar sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıklar tarihe karışmış olur" dedi.

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