Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfı'na bağışlayacak

İş insanı Bill Gates, servetinin tamamını önümüzdeki 20 yıl içerisinde Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını duyurdu.

Dünya çapında çok sayıda alanda faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulan vakfın 20 yıl içinde kapanacağını ifade eden Gates, "Bu sürenin, paranın etkili şekilde harcanması ve insanlara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildirme açısından doğru denge olduğunu düşünüyorum. Umarım o zamana kadar sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıklar tarihe karışmış olur" dedi.