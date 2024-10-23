Bill Gates’ten Kamala Harris’in kampanyasına 'gizli' bağış: "Bu seçim farklı"

Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in adaylığını destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağış yaptığını söyledi.

The New York Times'ın (NYT) ismi belirtilmeyen 3 kişiye dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını destekleyen "Future Forward" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağışladığını dile getirdi.

Gates'in bağış hakkında eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg gibi kişilerle konuştuğunu kaydeden kaynaklar, Bloomberg'in de bu kuruluşa benzer bir bağış yaptığını bildirdi.

Gates, NYT'ye yaptığı açıklamada, yapılan bağış ve Harris'in adaylığına destek gibi konulara değinmezken, 2024 başkanlık seçiminin diğerlerinden farklı bir seçim olduğunu söyledi.

ABD'de ve dünya genelinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında açık bir kararlılık sergileyen adayları desteklediğini belirten Gates, "Siyasi yelpazenin dört bir yanındaki liderlerle çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahibim ancak bu seçim farklı, bu seçim ABD'liler ve dünyanın dört bir yanındaki savunmasız insanlar için benzeri görülmemiş bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in sözcüsü ve Future Forward organizasyonu, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.