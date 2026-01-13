Bill ve Hillary Clinton Epstein soruşturmasında Kongre'de ifade vermeye gitmeyecek

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton ve eşi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kendi adlarının da geçtiği Epstein soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Clinton çifti, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini belirtti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin gönderdiği ifade celbini "kendilerini hapse götürmeyi amaçlayan bir belge" olarak tanımlayan Clinton çifti, bu sebeple ifade vermeye gitmeyeceklerini bildirdi.

Bill ve Hillary Clinton, Cumhuriyetçi milletvekillerinin kendilerine karşı "Kongre'ye itaatsizlik davası" hazırlaması üzerine, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komitenin girişimlerinin yasal olarak tamamen geçersiz olduğunu savundu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.