Bilmukabele ne demek? Kime bilmukabele denir? Bilmukabele ne anlama gelir? Bilmukabele örnek cümleler nedir? Bilmukabele eş anlamlısı nedir?

Son dönemde sıklıkla kullanılan bilmukabele kelimesi ile ilgili detaylara bakalım:

BİLMUKABELE NE DEMEK

Bilmukabele kelimesi, Türkçede nezaket ve karşılıklı iyi dileklerin ifadesi olarak kullanılır. Arapça kökenli bu kelime, "aynı şekilde" ya da "karşılık olarak" anlamına gelir. Özellikle teşekkür, tebrik veya iyi dileklerde bulunan birine karşılık olarak kullanılmaktadır. Birisi size iyi bir dilekte bulunduğunda veya tebrik ettiğinde, "bilmukabele" diyerek aynı dilekleri ona geri gönderirsiniz.

BİLMUKABELE KİME DENİR?

Bilmukabele, genellikle resmi veya yarı resmi ortamlarda, bir kişiye teşekkür veya tebriklere karşılık olarak söylenir. Bu kelimeyi kullanmak, saygı ve nezaket dolu bir yanıt vermek anlamına gelir. Örneğin, biri size tebrik veya başarı dileklerinde bulunduğunda, "bilmukabele" diyerek siz de ona aynı dilekleri sunarsınız. Yani bu ifade, karşılıklı bir iyilik ve nezaket alışverişini belirtir.

BİLMUKABELE NE ANLAMA GELİR?

Bilmukabele, "aynı şekilde" ya da "karşılıklı olarak" anlamına gelir. Birisi size iyi bir dilekte bulunduğunda, tebrik ettiğinde ya da size güzel bir söz söylediğinde, siz de ona bu sözleri geri iletmek için bilmukabele diyebilirsiniz. Örneğin, "Mutlu yıllar!" diyen birine "bilmukabele" demek, "Sana da mutlu yıllar!" demenin kibar ve eski bir yoludur.

BİLMUKABELE İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Başarılarınızın devamını dilerim." - "Bilmukabele, sizin de başarılarınız daim olsun."

"Nice mutlu yıllar!" - "Bilmukabele, sizin de yeni yılınız kutlu olsun."

"Sizi burada görmek büyük bir mutluluk." - "Bilmukabele, aynı mutluluğu ben de yaşıyorum."

"Teşekkür ederim, yardımlarınız için minnettarım." - "Bilmukabele, ben de size aynı şekilde teşekkür ederim."

"Tebrikler, çok güzel bir iş çıkardınız." - "Bilmukabele, siz de mükemmel bir çalışma sergilediniz."

"Bayramınız mübarek olsun." - "Bilmukabele, sizin de bayramınız kutlu olsun."

"Davetiniz için çok teşekkür ederim." - "Bilmukabele, aynı şekilde davetinize katılmaktan onur duyarım."

"Nezaketiniz için minnettarım." - "Bilmukabele, ben de sizin nezaketinizi takdir ediyorum."

"İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim." - "Bilmukabele, sizin de güzel dilekleriniz kabul olsun."

"Sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim." - "Bilmukabele, size de aynı dilekleri sunarım."

BİLMUKABELE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bilmukabele kelimesinin eş anlamlısı, "aynı şekilde" ya da "karşılık olarak" ifadeleridir. Ancak bilmukabele, daha kibar ve resmi bir dil kullanımı sağlar. Modern Türkçede daha basit karşılıklar olarak "size de" veya "sizlere de" şeklinde kullanılabilir. Örneğin, biri size başarılar dilediğinde "aynı şekilde" demek yerine "bilmukabele" diyerek daha zarif bir karşılık vermiş olursunuz.

BİLMUKABELE KELİMESİNİN KULLANIMI

Bilmukabele kelimesi, genellikle resmi ve yarı resmi ortamlarda kullanılsa da, günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkabilir. Özellikle nezaketin öne çıktığı diyaloglarda ve karşılıklı iyi dileklerde tercih edilen bir kelimedir. Bilmukabele kelimesini kullanarak karşı tarafa aynı temennileri geri ilettiğinizi ifade edebilirsiniz.

Bilmukabele ifadesi, özellikle eski Türkçede ve Osmanlı döneminde daha yaygın kullanılıyordu, ancak günümüzde de saygı ve nezaketin olduğu her ortamda anlamını korumaktadır.