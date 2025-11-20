BİLSEM 2026 Başvuruları: BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? BİLSEM Sınav Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile birlikte BİLSEM 2026 başvuru ve sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Özel yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirilmesini sağlayan bu süreç, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Bu yıl özellikle “BİLSEM başvuruları ne zaman?”, “BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihlerde yapılacak?” gibi sorular yoğun şekilde aranıyor. İşte BİLSEM 2026 takvimi, başvuru adımları ve sınav tarihleriyle ilgili en güncel bilgiler…

BİLSEM BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan kılavuza göre BİLSEM başvuruları, il tanılama komisyonları tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor. Öğrencilerin aday gösterilme süreci, öğretmenler tarafından doldurulan gözlem formları ile başlıyor.

Gözlem formu doldurma tarihleri: 21-27 Kasım 2025

21-27 Kasım 2025 Aday gösterilebilecek öğrenci oranı: Her sınıf düzeyinde en fazla %20

Her sınıf düzeyinde en fazla %20 Bir öğrencinin aday gösterilebileceği alan sayısı: En fazla iki yetenek alanı

BİLSEM 2026 SINAV TARİHLERİ

BİLSEM öğrenci tanılama süreci üç aşamada ilerliyor: bilgilendirme toplantıları, ön değerlendirme uygulamaları ve bireysel değerlendirme sınavları.

BİLSEM Ön Değerlendirme Uygulamaları Ne Zaman?

BİLSEM 2026 ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında tablet bilgisayar üzerinden değerlendirilecek.

Ön değerlendirme sonuçları ise 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınavı Ne Zaman?

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, bireysel değerlendirmeye alınacak. Bu aşama, 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM 2026 BAŞVURU TAKVİMİ

Tarih İşlem 10-13 Kasım 2025 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması 14-20 Kasım 2025 Öğretmen ve yöneticilere bilgilendirme toplantıları 21-27 Kasım 2025 Gözlem formlarının doldurulması 28 Kasım - 08 Aralık 2025 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması 09 Aralık 2025 Öğrenci giriş belgelerinin e-Okul üzerinden yayımlanması 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 Ön değerlendirme uygulamaları 27 Şubat 2026 Bireysel değerlendirmeye hak kazananların açıklanması 02-06 Mart 2026 Ön değerlendirme itirazlarının alınması 09-13 Mart 2026 İtirazların değerlendirilmesi 16-27 Mart 2026 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması 30 Mart 2026 Bireysel değerlendirme giriş belgelerinin yayımlanması 06 Nisan - 19 Haziran 2026 Bireysel değerlendirme uygulamaları 3 Temmuz 2026 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin açıklanması 6-10 Temmuz 2026 Sonuçlara itiraz başvuruları 13-24 Temmuz 2026 İtirazların değerlendirilmesi 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri

BİLSEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

BİLSEM öğrenci tanılama süreci, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin özel yetenek alanlarına göre değerlendirilmesini içerir.

Aday Gösterme: Öğretmenler gözlem formları ile öğrencileri aday gösterir.

Öğretmenler gözlem formları ile öğrencileri aday gösterir. Ön Değerlendirme: Tablet bilgisayar ile grup taraması yapılır.

Tablet bilgisayar ile grup taraması yapılır. Bireysel Değerlendirme: Uzmanlar tarafından yetenek testleri uygulanır.

Uzmanlar tarafından yetenek testleri uygulanır. Kayıt: Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler BİLSEM’e kayıt olur.

BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman?

Öğrenciler 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında aday gösterilecek. Başvurular öğretmen gözlem formlarıyla yapılmaktadır.

BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

Bireysel değerlendirme 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kimler BİLSEM’e başvurabilir?

İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri, öğretmenler tarafından aday gösterilir.

Bir öğrenci kaç alandan aday gösterilebilir?

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilir.

BİLSEM başvuruları veliler tarafından mı yapılıyor?

Hayır. Başvuru sürecini öğretmenler gözlem formu ile başlatır, veliler bireysel başvuru yapmaz.