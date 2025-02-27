Bilumum ne demek? Bilumum kelimesi kullanımı nasıl?

Bilumum kelimesi, “bütün, tamamı, hepsi” anlamına gelen eski ve yaygın kullanılan bir kelimedir.

Türkçede özellikle resmi yazışmalarda, edebi eserlerde ve hukuki metinlerde yer bulan bilumum, bir konuyla ilgili tüm unsurları kapsamak için tercih edilir.

Örneğin, “Bilumum evrak eksiksiz teslim edilmelidir.” cümlesinde, tüm evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerektiği vurgulanır.

Günümüzde günlük konuşmalarda daha az kullanılsa da, yazılı metinlerde hâlâ karşılaşabileceğimiz bir kelimedir.

BİLUMUM KELİMESİ NERELERDE KULLANILIR?

Bilumum kelimesi daha çok resmi belgeler, hukuki yazışmalar ve eski edebi eserlerde kullanılır. Günlük dilde yerine “tüm, bütün, hepsi” gibi kelimeler tercih edilir.

BİLUMUM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bilumum kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler arasında “tümü, cümlesi, tamamı, hepsi” gibi sözcükler yer alır.

BİLUMUM KELİMESİ GÜNLÜK KONUŞMADA KULLANILIR MI?

Günümüzde günlük dilde çok sık kullanılmaz. Daha çok resmi metinlerde ve eski metinlerde rastlanır. Ancak bazı kişiler edebi veya etkileyici bir anlatım için bu kelimeyi tercih edebilir.

Bilumum kelimesi, anlamını bilmeyenler için karmaşık gelse de, aslında günlük hayatımızda yer alan ve anlam açısından oldukça güçlü bir kelimedir. Kullanım alanına bağlı olarak cümleye resmiyet ve ağırlık katar.