BİM 18–24 Ekim kataloğu: 22 Ekim'de BİM'de hangi ürünler indirimde? Ürün ürün fiyatlar ve indirim yüzdeleri
Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 22 Ekim BİM kataloğunda indirimdeki ürünler neler? Çay, şekerleme ve kahvaltılık ürünlerde indirim oranları ne kadar? 18–24 Ekim BİM kataloğundaki fiyatlar tüm mağazalarda geçerli mi? Tüm bu soruların cevapları, güncel fiyatlar ve indirim yüzdeleriyle birlikte haberimizde!
“Bu hafta BİM’de neler indirimde?” sorusunun net cevabı burada.18–24 Ekim tarihli resmi katalogda 22 Ekim kapsamında çaydan kahvaltılıklara, atıştırmalık ve şekerlemelere kadar aradığınız her kalem bu sayfada. Lipton 48’li demlik poşet 75 TL (%24), Doğuş 48’li 78 TL (%15). 1 kg Doğuş Filiz ve Ofçay Hazine Filiz ise 219 TL (%14). Listede en yüksek oran %35 ile Toybox oyuncaklı sakız. Onu %34 ile Bebeto yumuşak şeker takip ediyor. Balparmak 460 g için 199 TL (%18), Cupido gevrek 450 g için 55 TL (%13) fiyatı öne çıkıyor. Ünlüx gurme sandviç ekmek de %10 indirimle 56,25 TL. Fiyatlar resmi katalogdaki etiketlerden alınmıştır; bölgesel farklılıklar ve stok durumuna bağlı değişiklikler olabilir. **Kasa/raf fiyatı** nihai kabul edilir.
BİM KATALOG TAM LİSTE – İNDİRİMLİ FİYATLAR VE YÜZDELER
Kategori Ürün Detay/Gramaj Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim (%) Çay Siyah Çay Demlik Poşet 48’li (Lipton) 48 adet 99,00 TL 75,00 TL 24 Çay Siyah Çay Demlik Poşet 48’li (Doğuş) 48 adet 92,00 TL 78,00 TL 15 Çay Siyah Çay Filiz (Doğuş) 1 kg 255,00 TL 219,00 TL 14 Çay Siyah Çay Hazine Filiz (Ofçay) 1 kg 255,00 TL 219,00 TL 14 Fırın Gurme Susamlı Sandviç Ekmek (Ünlüx) 4×100 g 62,50 TL 56,25 TL 10 Tatlı Puding Çeşitleri (Daphne) 150 g – Kakaolu/Çikolatalı 25,00 TL 20,00 TL 20 Sos Çikolatalı Sos Çeşitleri (Daphne) 125–128 g 28,00 TL 22,00 TL 21 Pastacılık Krem Şanti (Daphne) 150 g 32,50 TL 26,00 TL 20 Kuruyemiş Yer Fıstığı Tuzlu (Simbat) 200 g 37,50 TL 29,50 TL 21 Kahvaltılık Mısır & Buğday Gevreği (Cupido) 450 g – Beyaz/Çikolatalı 63,50 TL 55,00 TL 13 Kahvaltılık Çiçek Balı Çift Kapak (Balparmak) 460 g 245,00 TL 199,00 TL 18 Şekerleme Yumuşak Şeker (Bebeto Licorice) 75 g 23,00 TL 15,00 TL 34 Sakız Naneli Sakız Vivident 45 dk 33 g 39,50 TL 29,00 TL 26 Sakız Oyuncaklı Sakız (Toybox) 3×5 g 45,00 TL 29,00 TL 35 Yağ Margarin Paket (Sole) 250 g 21,50 TL 18,50 TL 14 Yağ Margarin Kase (Sole) 250 g 24,00 TL 21,00 TL 12 Konserve Mısır Konservesi (Yurdum) 340 g 39,50 TL 32,50 TL 18
HIZLI ÖNERİLER – SEPETİ NASIL OLUŞTURMALI?
Çay & Kahvaltı
Tatlı & Atıştırmalık
BİM 18–24 EKİM KATALOĞU HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR
Bu hafta BİM’de çay fiyatları ne kadar?
En yüksek indirim yüzde kaç?
Kahvaltılıkta öne çıkan fırsatlar neler?
Fiyatlar tüm mağazalarda aynı mı?
Lipton 48’li demlik poşet 75 TL (%24), Doğuş 48’li 78 TL (%15). 1 kg Doğuş Filiz ve Ofçay Hazine Filiz ise 219 TL (%14).
Listede en yüksek oran %35 ile Toybox oyuncaklı sakız. Onu %34 ile Bebeto yumuşak şeker takip ediyor.
Balparmak 460 g için 199 TL (%18), Cupido gevrek 450 g için 55 TL (%13) fiyatı öne çıkıyor. Ünlüx gurme sandviç ekmek de %10 indirimle 56,25 TL.
Fiyatlar resmi katalogdaki etiketlerden alınmıştır; bölgesel farklılıklar ve stok durumuna bağlı değişiklikler olabilir. **Kasa/raf fiyatı** nihai kabul edilir.