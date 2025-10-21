BİM 18–24 Ekim kataloğu: Ürün ürün fiyatlar ve indirim yüzdeleri

“Bu hafta BİM’de neler indirimde?” sorusunun net cevabı burada. 18–24 Ekim tarihli resmi katalog görsellerinde çaydan kahvaltılıklara, atıştırmalık ve şekerlemelere kadar aradığınız her kalem bu sayfada. BİM KATALOG TAM LİSTE – İNDİRİMLİ FİYATLAR VE YÜZDELER 18–24 Ekim BİM Kataloğu (Ürün – Eski Fiyat – Yeni Fiyat – İndirim %) Kategori Ürün Detay/Gramaj Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim (%) Çay Siyah Çay Demlik Poşet 48’li (Lipton) 48 adet 99,00 TL 75,00 TL 24 Çay Siyah Çay Demlik Poşet 48’li (Doğuş) 48 adet 92,00 TL 78,00 TL 15 Çay Siyah Çay Filiz (Doğuş) 1 kg 255,00 TL 219,00 TL 14 Çay Siyah Çay Hazine Filiz (Ofçay) 1 kg 255,00 TL 219,00 TL 14 Fırın Gurme Susamlı Sandviç Ekmek (Ünlüx) 4×100 g 62,50 TL 56,25 TL 10 Tatlı Puding Çeşitleri (Daphne) 150 g – Kakaolu/Çikolatalı 25,00 TL 20,00 TL 20 Sos Çikolatalı Sos Çeşitleri (Daphne) 125–128 g 28,00 TL 22,00 TL 21 Pastacılık Krem Şanti (Daphne) 150 g 32,50 TL 26,00 TL 20 Kuruyemiş Yer Fıstığı Tuzlu (Simbat) 200 g 37,50 TL 29,50 TL 21 Kahvaltılık Mısır & Buğday Gevreği (Cupido) 450 g – Beyaz/Çikolatalı 63,50 TL 55,00 TL 13 Kahvaltılık Çiçek Balı Çift Kapak (Balparmak) 460 g 245,00 TL 199,00 TL 18 Şekerleme Yumuşak Şeker (Bebeto Licorice) 75 g 23,00 TL 15,00 TL 34 Sakız Naneli Sakız Vivident 45 dk 33 g 39,50 TL 29,00 TL 26 Sakız Oyuncaklı Sakız (Toybox) 3×5 g 45,00 TL 29,00 TL 35 Yağ Margarin Paket (Sole) 250 g 21,50 TL 18,50 TL 14 Yağ Margarin Kase (Sole) 250 g 24,00 TL 21,00 TL 12 Konserve Mısır Konservesi (Yurdum) 340 g 39,50 TL 32,50 TL 18 HIZLI ÖNERİLER – SEPETİ NASIL OLUŞTURMALI? Çay & Kahvaltı Demlik poşet çay arayanlar için: Lipton 48’li (%24 indirim) veya Doğuş 48’li (%15 indirim).

Dökme çay sevenlere: Doğuş Filiz 1 kg ve Ofçay Hazine 1 kg — her ikisi de 219 TL.

Kahvaltı seti: Cupido gevrek + Balparmak bal + Ünlüx sandviç ekmeği. Tatlı & Atıştırmalık Krema ve sosla pratik tatlı: Daphne puding + çikolatalı sos + krem şanti.

Çocuklara atıştırmalık: Bebeto yumuşak şeker (%34) ve Toybox oyuncaklı sakız (%35). BİM 18–24 EKİM KATALOĞU HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR Bu hafta BİM’de çay fiyatları ne kadar? Lipton 48’li demlik poşet 75 TL (%24), Doğuş 48’li 78 TL (%15). 1 kg Doğuş Filiz ve Ofçay Hazine Filiz ise 219 TL (%14). En yüksek indirim yüzde kaç? Listede en yüksek oran %35 ile Toybox oyuncaklı sakız. Onu %34 ile Bebeto yumuşak şeker takip ediyor. Kahvaltılıkta öne çıkan fırsatlar neler? Balparmak 460 g için 199 TL (%18), Cupido gevrek 450 g için 55 TL (%13) fiyatı öne çıkıyor. Ünlüx gurme sandviç ekmek de %10 indirimle 56,25 TL. Fiyatlar tüm mağazalarda aynı mı? Fiyatlar resmi katalogdaki etiketlerden alınmıştır; bölgesel farklılıklar ve stok durumuna bağlı değişiklikler olabilir. **Kasa/raf fiyatı** nihai kabul edilir.