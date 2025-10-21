Giriş / Abone Ol
BİM 18–24 Ekim kataloğu: Ürün ürün fiyatlar ve indirim yüzdeleri

Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Çay, şekerleme ve kahvaltılık ürünlerde indirim oranları ne kadar? 18–24 Ekim BİM kataloğundaki fiyatlar tüm mağazalarda geçerli mi? Tüm bu soruların cevapları, güncel fiyatlar ve indirim yüzdeleriyle birlikte haberimizde!

BirBilgi
  • 21.10.2025 11:07
  • Giriş: 21.10.2025 11:07
  • Güncelleme: 21.10.2025 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

“Bu hafta BİM’de neler indirimde?” sorusunun net cevabı burada. 18–24 Ekim tarihli resmi katalog görsellerinde çaydan kahvaltılıklara, atıştırmalık ve şekerlemelere kadar aradığınız her kalem bu sayfada.

BİM KATALOG TAM LİSTE – İNDİRİMLİ FİYATLAR VE YÜZDELER

18–24 Ekim BİM Kataloğu (Ürün – Eski Fiyat – Yeni Fiyat – İndirim %)
KategoriÜrünDetay/GramajEski Fiyatİndirimli Fiyatİndirim (%)
ÇaySiyah Çay Demlik Poşet 48’li (Lipton)48 adet99,00 TL75,00 TL24
ÇaySiyah Çay Demlik Poşet 48’li (Doğuş)48 adet92,00 TL78,00 TL15
ÇaySiyah Çay Filiz (Doğuş)1 kg255,00 TL219,00 TL14
ÇaySiyah Çay Hazine Filiz (Ofçay)1 kg255,00 TL219,00 TL14
FırınGurme Susamlı Sandviç Ekmek (Ünlüx)4×100 g62,50 TL56,25 TL10
TatlıPuding Çeşitleri (Daphne)150 g – Kakaolu/Çikolatalı25,00 TL20,00 TL20
SosÇikolatalı Sos Çeşitleri (Daphne)125–128 g28,00 TL22,00 TL21
PastacılıkKrem Şanti (Daphne)150 g32,50 TL26,00 TL20
KuruyemişYer Fıstığı Tuzlu (Simbat)200 g37,50 TL29,50 TL21
KahvaltılıkMısır & Buğday Gevreği (Cupido)450 g – Beyaz/Çikolatalı63,50 TL55,00 TL13
KahvaltılıkÇiçek Balı Çift Kapak (Balparmak)460 g245,00 TL199,00 TL18
ŞekerlemeYumuşak Şeker (Bebeto Licorice)75 g23,00 TL15,00 TL34
SakızNaneli Sakız Vivident 45 dk33 g39,50 TL29,00 TL26
SakızOyuncaklı Sakız (Toybox)3×5 g45,00 TL29,00 TL35
YağMargarin Paket (Sole)250 g21,50 TL18,50 TL14
YağMargarin Kase (Sole)250 g24,00 TL21,00 TL12
KonserveMısır Konservesi (Yurdum)340 g39,50 TL32,50 TL18

HIZLI ÖNERİLER – SEPETİ NASIL OLUŞTURMALI?

Çay & Kahvaltı

  • Demlik poşet çay arayanlar için: Lipton 48’li (%24 indirim) veya Doğuş 48’li (%15 indirim).
  • Dökme çay sevenlere: Doğuş Filiz 1 kg ve Ofçay Hazine 1 kg — her ikisi de 219 TL.
  • Kahvaltı seti: Cupido gevrek + Balparmak bal + Ünlüx sandviç ekmeği.

Tatlı & Atıştırmalık

  • Krema ve sosla pratik tatlı: Daphne puding + çikolatalı sos + krem şanti.
  • Çocuklara atıştırmalık: Bebeto yumuşak şeker (%34) ve Toybox oyuncaklı sakız (%35).

BİM 18–24 EKİM KATALOĞU HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Bu hafta BİM’de çay fiyatları ne kadar?

Lipton 48’li demlik poşet 75 TL (%24), Doğuş 48’li 78 TL (%15). 1 kg Doğuş Filiz ve Ofçay Hazine Filiz ise 219 TL (%14).

En yüksek indirim yüzde kaç?

Listede en yüksek oran %35 ile Toybox oyuncaklı sakız. Onu %34 ile Bebeto yumuşak şeker takip ediyor.

Kahvaltılıkta öne çıkan fırsatlar neler?

Balparmak 460 g için 199 TL (%18), Cupido gevrek 450 g için 55 TL (%13) fiyatı öne çıkıyor. Ünlüx gurme sandviç ekmek de %10 indirimle 56,25 TL.

Fiyatlar tüm mağazalarda aynı mı?

Fiyatlar resmi katalogdaki etiketlerden alınmıştır; bölgesel farklılıklar ve stok durumuna bağlı değişiklikler olabilir. **Kasa/raf fiyatı** nihai kabul edilir.

