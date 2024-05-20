BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 21 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 21 Mayıs'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 21 Mayıs tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 21 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 21 Mayıs kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 21 Mayıs ile başlayan günde 24 Mayıs'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 21 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 21 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi.
21 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 21 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 147,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 255,00 TL
- Binvezir Ekşi Maya Ayran 23,50 TL
- Dost Orman Meveli Kefir 12,50 TL
BİM Aktüel 21 Mayıs'tan itibaren yeni ürünler kataloğu
- Gurme 5’li Paket Soya Soslu Noodle 54 TL
- Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri 59,50 TL
- Unlüx Lavaş Ekmek 540 g 20 cm 24,75 TL
- Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi 29,50 TL
- Ülker Finger Bisküvi 750 g 49,50 TL
- Torku Petibör Bisküvi 700 g 39,50 TL
- Peros Toz Deterjan Matik 10 kg 295 TL
- Rinso Sıvı Deterjan Argan 5 L 175 TL
- Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100’lü Maxi 250 TL
- Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100’lü Junior 325 TL
- Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım 249 TL
- İthal Sporcu Sütyeni 175 TL
- Çantalı Makyaj Fırçası Seti 109 TL