BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 24 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 24 Mayıs'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde iPhone 12, çeyiz paketi gibi indirimli ürünler 24 Mayıs tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 24 Mayıs kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 24 Mayıs ile başlayan günde 27 Mayıs'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 24 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi.
24 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 24 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
- Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL
- Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL
- Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL
- Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
- Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
- Kumtel Fastfryer 1.499 TL
- Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL
- Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL
- Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL
- Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL
- Nautica Termos 650 ml 699 TL
- Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL
- INTEX Seahawk Şişme Bot 5.499 TL
- 8 Tel Bahçe Plaj Şemsiyesi 599 TL
- INTEX Ayak Pompası 229 TL
- INTEX El Pompası 99 TL
- INTEX Tamir Kiti 19,90 TL
- Hawai Şemsiye Sabitleme Aparatı 59 TL
- Beyaz Plastik Şemsiye Bidonu 199 TL
- Gece Parlayan Basketbol Topu 699 TL
- Futbol Topu 219 TL
- Voleybol Topu 179 TL
- Piccolo Mondi Tenis Topu 3'lü 149 TL
- Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL
- Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL
- Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL
- Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL
- Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL
- Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL
- Erkek Deniz Şortu 159 TL
- Çocuk Deniz Şortu 99 TL
- Kız Çocuk Mayo 99 TL
- Kadın Şort Mayo 139 TL
- Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL
- Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL
- Kadın Trend Terlik 109 TL
- Erkek Trend Terlik 115 TL
- Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL
- Plaj Çantası 145 TL
BİM Aktüel 24 Mayıs'tan itibaren yeni ürünler kataloğu
- Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL
- Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL
- Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL
- Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL
- Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL
- Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL
- Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL
- Pencereli Deniz Yatağı 359 TL
- Deniz Topu 51cm 59 TL
- Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL
- Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL
- Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL
- Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL
- Deniz Yatağı 129 TL
- Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL
- Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL
- Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL
- Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL
- Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL
- Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL
- Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL
- Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL
- Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL
- Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL
- Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL
- Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL
- Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL
- Sabunluklu Organizer 149 TL
- Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL
- Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL
- Pasta Börek Kabı 109 TL
- Oyuncak Su Atıcısı 69 TL
- Oyuncak Traktör 129 TL
- Barbie Denizkızı Bebek 199 TL
- Oyuncak Sörfçü ve Aksesuarları 89 TL
- Plaj Oyun Kovası 65 TL
- Kum Oyuncakları 69 TL
- Oyuncak Karavan Seti 199 TL