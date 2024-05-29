BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 31 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 31 Mayıs'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde elektrikli bisiklet, çeyiz paketi gibi indirimli ürünler 31 Mayıs tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 31 Mayıs kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 31 Mayıs ile başlayan günde 2 Haziran'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 31 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi.
31 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 31 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Polosmart Wag Maşası 499 TL
- Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL
- Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
- Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
- Tıraş Makinesi 299 TL
- Nostaljik FM Radyo 599 TL
- Kablosuz Speaker 239 TL
- Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL
- Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL
- Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL
- RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL
- Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL
- Derin Çelik Tencere 599 TL
- Çelik Servis Ürünleri 99 TL
- Çelik Çaydanlık 749 TL
- Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL
- 30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL
- Tava 249 TL
- Wok Tava 239 TL
BİM Aktüel 31 Mayıs'tan itibaren yeni ürünler kataloğu
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
- Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
- Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
- Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
- Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
- Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL
- Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
- Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
- 2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL
- 4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL
- Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL
- 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL
- Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL
- Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL
- Eğlenceli Bilmeceler 89 TL
- Minik Tavşanlar ve Evleri 149 TL
- Oyuncak Dinazor Oyun Seti 109 TL
- Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL
- Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL
- Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
- Kapitoneli Yastık 145 TL
- Brode Perde 359 TL
- Kapitoneli Yastık Alezi 215/159 TL
- Fon Perde 139 TL
- Naturalove Sepet Saplı Büyük Boy Sepet 159 TL
- Naturalove Sepet Saplı Orta Boy Sepet 139 TL
- Saten Şortlu Takım 155 TL