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BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 7 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 7 Mayıs'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 7 Mayıs tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 27 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 06.05.2024 17:37
  • Giriş: 06.05.2024 17:37
  • Güncelleme: 06.05.2024 17:39
BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 7 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 7 Mayıs kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 7 Mayıs ile başlayan günde 10 Mayıs'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 7 Mayıs 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 7 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi.

7 Mayıs BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM'de 7 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

BİM Aktüel 7 Mayıs'tan itibaren yeni ürünler kataloğu

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