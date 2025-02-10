BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 11-12-14 Şubat Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 11-12-14 Şubat'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, spor ve masaj aletleri gibi indirimli ürünler 11 Şubat tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-12-14 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 11-12-14 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 11 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-12-14 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 11 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g 99,50 TL
- Burcu Doğranmış Domates 400 g 15 TL
- İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL
- Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL
- Melis Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL
- Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL
- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL
- Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 185 TL
- Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g 59,50 TL
- Barilla Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL
- Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL
- Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL
- Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL
- Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g 15 TL
- Oylum Wafers Gofret 400 g 36 TL
- Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g 55 TL
- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL
- Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 60 g 99 TL
- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 90 g 64 TL
- Torku Miniki Sütlü Çilekli Nuga Bar 240 g 55 TL
- Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g 59 TL
- Pastamilan Pasta Keki 59 TL
- Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g 41.50 TL
- Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g 11,50 TL
- Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL
- Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL
- Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL
- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
- Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml 71,50 TL
- Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 269 TL
- Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml 95 TL
- Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 75 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 189 TL
- Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL
- Flormar Maskara 145 TL
- Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı 155 TL
- Naturalove Ledli Çerçeve 249 TL
- Naturalove Takı Askılığı 445 TL
- Naturalove Metal Ayna 209 TL
- Naturalove Mantar Led Abajur 349 TL
BİM 12 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 11.500 TL
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
- Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL
- Elektrikli Güveç 1.850 TL
- MaxFıt X7 Koşu Bandı 10.590 TL
- Multi Fonksiyonlu Stepper+Twister 2.190 TL
- Spinbike 4.490 TL
- Mekik Sehpası 2.190 TL
- Rolwal Benzinli Jenaratör 10.990 TL
- Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
- Led Yüz Maskesi 1.890 TL
- Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL
- Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL
- Led Gözaltı Bandı 990 TL
BİM 14 ŞUBAT KATALOĞU
- Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB 5.750 TL
- MAGSAFE POWERBANK 5000mAH 449 TL
- Kablosuz Speaker 349 TL
- TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL
- Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL
- Telefon&Tablet Tutacağı 119 TL
- Işıklı Tripot 299 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL
- Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL
- TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV 7.990 TL
- Senna 43 İNÇ FULL HD FRAMELESS GOOGLE LED TV 7.490 TL
- Sürgülü Aspiratör 1.300 TL
- Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
- Mini Ütü 990 TL
- Wag Maşası 525 TL
- Saç Kurutma Makinesi 750 TL
- Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
- Kiğılı Mont Erkek 799 TL
- Pijama Takımı Erkek 349 TL
- Wellsoft Mont Erkek 279 TL
- Pijama Takımı Kadın 349 TL
- Fitilli Pantolon Kadın 89 TL
- Kadife Takım Kadın 299 TL
- Bel Çantası 209 TL
- Terlik Kadın 65 TL
- Ev Botu Kadın 139 TL
- Büyük Boy Pp Valiz 879 TL
- Orta Boy Pp Valiz 759 TL
- Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL
- Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm 299 TL
- Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc 179 TL
- Fiyonklu Borosilikat Kupa ~ 450 cc 149 TL
- Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L 249 TL
- Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 139 TL
- Dondurucu Saklama Kabı ~2000 ml 34,50 TL
- Tekerlekli Düzenleyici ~71x36x23m 179 TL
- Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL
- Çemberli Badya ~4,5L 55 TL
- Lav Nez Çay Bardağı 119 TL
- Karnıyarık Tencere 499 TL
- Krep Tava 219 TL
- Sahan 199 TL
- Sütlük 169 TL
- 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
- 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
- Ayaklı Kase 139 TL
- 6’lı Çay Tabağı 139 TL
- Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
- 3'lü Cam Kase 89 TL
- 6'lı Çay Kaşığı 129 TL
- Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL
- Emaye Bakraç 329 TL
- Kurutmalık 499 TL
- Pelüş Zürafa ~100 cm 499 TL
- Tekli Arabalar 79 TL
- Oyuncak Meyveli Gitar 119 TL
- Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL
- Oyuncak Bebek 139 TL
- Oyuncak Sevimli Tavşanlar 249 TL
- Polis Arabası 279 TL
- Yedek Elbiseli Konuşan Bebek 299 TL
- Lego Kiraz Çiçekleri 479 TL
- Parlayan Yıldız ve Hayvanlar 69 TL
- Gorile Dönüşen Robot 219 TL
- Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL
- 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL