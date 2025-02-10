BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 11-12-14 Şubat Kataloğu

BİM aktüel 11-12-14 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 11 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-12-14 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 11 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g 99,50 TL

Burcu Doğranmış Domates 400 g 15 TL

İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL

Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL

Melis Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL

Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 185 TL

Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g 59,50 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL

Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL

Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 149 TL

Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL

Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g 15 TL

Oylum Wafers Gofret 400 g 36 TL

Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g 55 TL

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL

Patiswiss Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje 60 g 99 TL

Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 90 g 64 TL

Torku Miniki Sütlü Çilekli Nuga Bar 240 g 55 TL

Eti Karam Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata 60 g 59 TL

Pastamilan Pasta Keki 59 TL

Ülker Biskrem Cookie Sütlü Çikolata Kremalı Fındıklı Kurabiye 3x80 g 41.50 TL

Eti Burçak Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi 50 g 11,50 TL

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL

Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL

Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL

Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL

Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml 71,50 TL

Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 269 TL

Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml 95 TL

Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 75 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 189 TL

Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL

Flormar Maskara 145 TL

Flormar Stick Kalem Aydınlatıcı 155 TL

Naturalove Ledli Çerçeve 249 TL

Naturalove Takı Askılığı 445 TL

Naturalove Metal Ayna 209 TL

Naturalove Mantar Led Abajur 349 TL

BİM 12 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL

Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 11.500 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

Elektrikli Güveç 1.850 TL

MaxFıt X7 Koşu Bandı 10.590 TL

Multi Fonksiyonlu Stepper+Twister 2.190 TL

Spinbike 4.490 TL

Mekik Sehpası 2.190 TL

Rolwal Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

Led Gözaltı Bandı 990 TL

BİM 14 ŞUBAT KATALOĞU

Tecno SPARK GO 2024 4GB / 128 GB 5.750 TL

MAGSAFE POWERBANK 5000mAH 449 TL

Kablosuz Speaker 349 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık 349 TL

Telefon&Tablet Tutacağı 119 TL

Işıklı Tripot 299 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV 7.990 TL

Senna 43 İNÇ FULL HD FRAMELESS GOOGLE LED TV 7.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

Mini Ütü 990 TL

Wag Maşası 525 TL

Saç Kurutma Makinesi 750 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Kiğılı Mont Erkek 799 TL

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Wellsoft Mont Erkek 279 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Fitilli Pantolon Kadın 89 TL

Kadife Takım Kadın 299 TL

Bel Çantası 209 TL

Terlik Kadın 65 TL

Ev Botu Kadın 139 TL

Büyük Boy Pp Valiz 879 TL

Orta Boy Pp Valiz 759 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 399 TL

Kapaklı Oval Borcam ~2850 cc ~29 cm 299 TL

Kalp Kulplu Porselen Kupa ~360 cc 179 TL

Fiyonklu Borosilikat Kupa ~ 450 cc 149 TL

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu ~35 L 249 TL

Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 139 TL

Dondurucu Saklama Kabı ~2000 ml 34,50 TL

Tekerlekli Düzenleyici ~71x36x23m 179 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

Çemberli Badya ~4,5L 55 TL

Lav Nez Çay Bardağı 119 TL

Karnıyarık Tencere 499 TL

Krep Tava 219 TL

Sahan 199 TL

Sütlük 169 TL

2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

Ayaklı Kase 139 TL

6’lı Çay Tabağı 139 TL

Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

3'lü Cam Kase 89 TL

6'lı Çay Kaşığı 129 TL

Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL

Emaye Bakraç 329 TL

Kurutmalık 499 TL