BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 11-14 Mart Kataloğu

BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 11 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-14 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 11 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL

İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL

Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL

Güney Tereyağı 1000 g 319 TL

Sek Labne 3x180 g 94,50 TL

Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL

Banvit Piliç Baget 1000 g 79.90 TL

Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL

Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL

Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL

Corny Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL

Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 g 119 TL

BİM 7 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Boyacı Seti - 5li 225 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL

Silikon Tabancası 99 TL

Cam Kazıma Aparatı 45 TL

F500 Silikonize Mastik 49 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL

Parmak Rulo 49 TL

Pas Sökücü Sprey 69 TL

Derz Tamir Dolgusu 79 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL

2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL

Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL

Metal Sabit Sırık 75 TL

Profesyonel Oto Fırçası 99 TL

Plastik Çekpas 79 TL

Çatal Başlı Çekiç 129 TL

Lastik Tokmak 129 TL

Kurbağacık Anahtar 329 TL

Zımba Tabancası 449 TL

Kemer Delme Pensesi 199 TL

Yankeski 229 TL

Pense 229 TL

Kargaburun 229 TL

Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL

Allen Anahtar Takımı 179 TL

Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL

Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL

Aliminyum Su Terazisi 149 TL

Mucize Temizleme Pastası 65 TL

Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL

Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL

Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL

Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL

RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

Mutfak Tartısı 249 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Çelik Termos 399 TL

Nordica Tıraş Makinesi 199 TL

Nordica Tıraş Makinesi 275 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL

Mini Quartz Isıtıcı 299 TL

Vega Saklama Kabı ~2370 cc 139 TL

4’lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL

Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL

Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL

6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL

6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc 139 TL

Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc 179 TL

Echo Dondurmalık 2'li 139 TL

Wok Tava ~28 cm 289 TL

Yemek Taşıma Kabı 349 TL

Pazar Arabası 399 TL

Makarna Tabağı ~25,5x5 cm 79 TL

Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 139 TL

Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL

Çok Amaçlı Kutu 119 TL

Sürgülü Süzgeç ~2500 ml 74.50 TL

Kapaklı Düzenleyici ~5 L 49 TL

Dekoratif Hasır Örme Sepet 249 TL

Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 349 TL

Pirge Soyacak 129 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

2’li Yastık Kılıfı 59 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

İkili Havlu Set 65 TL

3'lü Tanja Yumak 89 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Spor Çantası 399 TL

Sarı Çizme 209 TL