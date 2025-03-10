BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 11-14 Mart Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 11-14 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 11 Mart tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-14 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 11 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11-14 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 11 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
- Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL
- Güney Tereyağı 1000 g 319 TL
- Sek Labne 3x180 g 94,50 TL
- Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL
- Banvit Piliç Baget 1000 g 79.90 TL
- Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL
- Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL
- Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL
- Corny Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL
- Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 g 119 TL
BİM 7 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL
- Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
- Polisaj Makinesi 3.190 TL
- Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
- Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
- Darbeli Matkap 999 TL
- Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
- Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
- Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
- Dekupaj Testere 999 TL
- Boyacı Seti - 5li 225 TL
- Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
- Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL
- Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
- Silikon Tabancası 99 TL
- Cam Kazıma Aparatı 45 TL
- F500 Silikonize Mastik 49 TL
- Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
- Parmak Rulo 49 TL
- Pas Sökücü Sprey 69 TL
- Derz Tamir Dolgusu 79 TL
- 3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL
- 2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL
- Parlat Mucize Köpük Temizleyici 85 TL
- Metal Sabit Sırık 75 TL
- Profesyonel Oto Fırçası 99 TL
- Plastik Çekpas 79 TL
- Çatal Başlı Çekiç 129 TL
- Lastik Tokmak 129 TL
- Kurbağacık Anahtar 329 TL
- Zımba Tabancası 449 TL
- Kemer Delme Pensesi 199 TL
- Yankeski 229 TL
- Pense 229 TL
- Kargaburun 229 TL
- Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL
- Allen Anahtar Takımı 179 TL
- Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL
- Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL
- İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL
- Aliminyum Su Terazisi 149 TL
- Mucize Temizleme Pastası 65 TL
- Lavabo Açma Sustası 3MT 119 TL
- Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL
- Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 gr Yapıştırıcı 85 TL
- Kapı Pencere Kolu Stoperi 9'lu 30 TL
- Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL
- RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL
- Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
- Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
- Mutfak Tartısı 249 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
- Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
- Çelik Termos 399 TL
- Nordica Tıraş Makinesi 199 TL
- Nordica Tıraş Makinesi 275 TL
- Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL
- Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL
- Mini Quartz Isıtıcı 299 TL
- Vega Saklama Kabı ~2370 cc 139 TL
- 4’lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL
- Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL
- Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL
- 6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL
- 6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc 139 TL
- Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc 179 TL
- Echo Dondurmalık 2'li 139 TL
- Wok Tava ~28 cm 289 TL
- Yemek Taşıma Kabı 349 TL
- Pazar Arabası 399 TL
- Makarna Tabağı ~25,5x5 cm 79 TL
- Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 139 TL
- Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL
- Çok Amaçlı Kutu 119 TL
- Sürgülü Süzgeç ~2500 ml 74.50 TL
- Kapaklı Düzenleyici ~5 L 49 TL
- Dekoratif Hasır Örme Sepet 249 TL
- Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 349 TL
- Pirge Soyacak 129 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
- 2’li Yastık Kılıfı 59 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
- Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL
- İkili Havlu Set 65 TL
- 3'lü Tanja Yumak 89 TL
- Pijama Takımı Kadın 349 TL
- Spor Çantası 399 TL
- Sarı Çizme 209 TL
- Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
- 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL
- Ayakkabı Dolabı 1.490 TL
- Kamp Sandalyesi 289 TL
- Karma Oyuncak Çeşitleri 69 TL
- Tekli Arabalar 69.50 TL
- Double Bloklar ve Setler 499 TL
- Blok Meslek Grupları Seti 269 TL
- Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 89 TL
- Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL
- Match Pairs Eşleştirme Kutu Oyunu 149 TL
- Oyuncak İtfaiye Aracı 149 TL
- Görüntü Veren Uzay Aracı 219 TL
- Balık Tutma Oyunu 329 TL