BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13-14-16 Mayıs Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 13-14-16 Mayıs'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 13 Mayıs tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-14-16 Mayıs 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 13-14-16 Mayıs kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 13 Mayıs ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-14-16 Mayıs 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 13-14-16 MAYIS YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 99 TL
- Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 gr 29 TL
- Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 gr 17 TL
- Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 110 gr 35 TL
- Torku Çilek Aromalı Çikolata Kaplamalı Bar 240 gr 65 TL
- Newyorkers Kurabiye 175 gr 75 TL
- Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Çilekli Bar 36 gr 13 TL
- Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Muzlu Bar 36 gr 13 TL
- Eti Browni Intense Fındıklı Çikolata Kaplamalı Kek 48 gr 16 TL
- Ülker Canpare Fındık Kremalı Bisküvi 3x81 gr 39 TL
- Eti Burçak Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 gr 42 TL
- Ülker Taç Çörekotlu Susamlı Kraker 3x76 gr 23,50 TL
- Ülker 8kek Muz Kremalı Kek 55 gr 6,50 TL
BİM 14 MAYIS ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI 58.950,00 TL
- ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI 41.950,00 TL
- TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP45.950,00 TL
- Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL
- Queen Rattan Koltuk 269 TL
- Regnum Örgü Koltuk 650 TL
- Plastik Örgü Tabure 109 TL
- Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL
- Katlanır Sehpa 499 TL
- Semaver 999 TL
- Relax Çelik Termos 479 TL
- Relax Pompalı Termos 1.290 TL
- Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL
- Emaye Katlanır Mangal 695 TL
- Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL
BİM 18 MAYIS CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
- Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
- Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL
- Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL
- Polosmart Işıklı Tripod 199 TL
- Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL
- Polosmart Akıllı Saat 599 TL
- Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL
- Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL
- Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL
- Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL
- Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL
- Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
- Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL
- Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL
- Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL
- Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL
- Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL
- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL
- Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL
- Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL
- Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL
- Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL
- Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL
- Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL
- 25 Parça Piknik Seti 199 TL
- Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL
- Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL
- Emaye Közmatik 109 TL
- Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL
- Buzluk Termos 699 TL
- Musluklu Piknik Termos 349 TL
- Buz Aküsü 18,50 TL
- Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL
- Saklama Kutusu 39,50 TL
- Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL
- Katlanır Piknik Sepeti 399 TL
- Küçük Boy Abs Valiz 749 TL
- Orta Boy Abs Valiz 849 TL
- Büyük Boy Abs Valiz 949 TL
- Abs Valiz Çocuk 999 TL
- Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL
- Erkek Pijama Takımı 349 TL
- Kadın Kaşkorse Takım 289 TL
- Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL
- Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL
- Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL
- Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL
- Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL
- Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL
- Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
- Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL
- Termos Çanta 8 Litre 279 TL
- Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL
- Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL
- Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL
- Yüz Havlusu 75 TL
- El Havlusu 34,50 TL
- Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL
- Havlu Seti 2'li 99 TL
- Bez Çanta 149 TL
- Kurutma Bezi 2'li 99 TL
- Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL
- Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.500 TL
- Dienni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
- Dienni Konak Metal Ayakkabılık 1.290 TL
- Dienni Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1.550 TL
- Decolove Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL
- Articolo Gözlük Kabı 279 TL
- Makas Seti 2'li 69 TL