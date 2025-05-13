BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13-14-16 Mayıs Kataloğu

BİM aktüel 13-14-16 Mayıs kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 13 Mayıs ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-14-16 Mayıs 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 13-14-16 MAYIS YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 99 TL

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 gr 29 TL

Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 gr 17 TL

Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 110 gr 35 TL

Torku Çilek Aromalı Çikolata Kaplamalı Bar 240 gr 65 TL

Newyorkers Kurabiye 175 gr 75 TL

Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Çilekli Bar 36 gr 13 TL

Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Muzlu Bar 36 gr 13 TL

Eti Browni Intense Fındıklı Çikolata Kaplamalı Kek 48 gr 16 TL

Ülker Canpare Fındık Kremalı Bisküvi 3x81 gr 39 TL

Eti Burçak Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 gr 42 TL

Ülker Taç Çörekotlu Susamlı Kraker 3x76 gr 23,50 TL

Ülker 8kek Muz Kremalı Kek 55 gr 6,50 TL

BİM 14 MAYIS ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI 58.950,00 TL

ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI 41.950,00 TL

TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP45.950,00 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL

Queen Rattan Koltuk 269 TL

Regnum Örgü Koltuk 650 TL

Plastik Örgü Tabure 109 TL

Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL

Katlanır Sehpa 499 TL

Semaver 999 TL

Relax Çelik Termos 479 TL

Relax Pompalı Termos 1.290 TL

Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL

Emaye Katlanır Mangal 695 TL

Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL

BİM 18 MAYIS CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL

Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL

Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL

Polosmart Akıllı Saat 599 TL

Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL

Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL

Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL

Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL

Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL

Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL

Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL

Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL

Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL

Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL

Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL

Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL

25 Parça Piknik Seti 199 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL

Emaye Közmatik 109 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

Buzluk Termos 699 TL

Musluklu Piknik Termos 349 TL

Buz Aküsü 18,50 TL

Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL

Saklama Kutusu 39,50 TL

Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL

Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

Küçük Boy Abs Valiz 749 TL

Orta Boy Abs Valiz 849 TL

Büyük Boy Abs Valiz 949 TL

Abs Valiz Çocuk 999 TL

Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL

Erkek Pijama Takımı 349 TL

Kadın Kaşkorse Takım 289 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL

Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL

Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL

Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL

Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL

Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

Termos Çanta 8 Litre 279 TL

Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL

Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL

Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

Yüz Havlusu 75 TL

El Havlusu 34,50 TL

Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

Havlu Seti 2'li 99 TL

Bez Çanta 149 TL

Kurutma Bezi 2'li 99 TL