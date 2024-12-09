BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13-16 Aralık Kataloğu

BİM aktüel 13-16 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-16 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Kurşun Asker Biblo 179 TL

Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL

Dekoratif Kapı Süsü 269 TL

5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL

Işıklı Dekor 399 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL

Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL

Figürlü Metal Mumluk 129 TL

Işıklı Dekor 299 TL

Mini Dekor 79 TL

Gold Çizgili Ev 249 TL

Büyük Gold Ağaçlı Ev 279 TL

3'lü Ledli Dekoratif Ev Seti 329 TL

Elseve Şampuan 85 TL

48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 249 TL

16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 139 TL

Head&Shoulders Şampuan 625 ml 129 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 309 TL

Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL

Max White Colgate Diş Macunu 125 ml 79,50 TL

Molped Ultra Hijyenik Ped 49,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149,50 TL

50'li Sleepy Yer Temizlik Havlusu Mopa Uygun 119 TL

Asprins Temizlik Sıvısı Sır 5 L 105 TL

Mandallı Pratik Mop 99 TL

Komili Sıvı Sabun 69 TL

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyici 200 ml 59 TL

Fitenon Boxer Erkek 2'li 99 TL

Tukaş Domates Salçası 1650 g 79,50 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL

Sunar Mısır Yağı 5 L 255 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

Burcu Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL

Sana Margarin Paket Tereyağlı 3x250 g 49,75 TL

Tkv Çiçek Balı 1000 g 189,50 TL

Marmarabirlik Yeşil Zeytin 850 g 99,50 TL

Marbir Siyah Zeytin 950 g 169,50 TL

Superfresh Ton Balığı 2x140g& Mısır 200g 109 TL

BİM 13-16 ARALIK KATALOĞU

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL

İçim Labne 3x180 g 89,50 TL

Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL

Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,50 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 g 82,50 TL

Banvit Piliç Yaprak Döner 700 g 179 TL

Er Piliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL

Er Piliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL

Feast Crinky Patates 1 kg 79,50 TL

Gedik Piliç Cordon Bleu 700 g 75 TL

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL

Hypercore Powerbank 599 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

Gaming Kulaklık Standı 229 TL

Gaming Mini Klavye 139 TL

Gaming Mouse Pad 119 TL

Newton Denge Topları 149 TL