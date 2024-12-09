BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13-16 Aralık Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 13-16 Aralık'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi indirimli ürünler 13-16 Aralık tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-16 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 13-16 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13-16 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kurşun Asker Biblo 179 TL
- Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL
- Dekoratif Kapı Süsü 269 TL
- 5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL
- Işıklı Dekor 399 TL
- Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL
- Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL
- Figürlü Metal Mumluk 129 TL
- Işıklı Dekor 299 TL
- Mini Dekor 79 TL
- Gold Çizgili Ev 249 TL
- Büyük Gold Ağaçlı Ev 279 TL
- 3'lü Ledli Dekoratif Ev Seti 329 TL
- Elseve Şampuan 85 TL
- 48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 249 TL
- 16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 139 TL
- Head&Shoulders Şampuan 625 ml 129 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 309 TL
- Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL
- Max White Colgate Diş Macunu 125 ml 79,50 TL
- Molped Ultra Hijyenik Ped 49,50 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149,50 TL
- 50'li Sleepy Yer Temizlik Havlusu Mopa Uygun 119 TL
- Asprins Temizlik Sıvısı Sır 5 L 105 TL
- Mandallı Pratik Mop 99 TL
- Komili Sıvı Sabun 69 TL
- Omo Çamaşır Makinesi Temizleyici 200 ml 59 TL
- Fitenon Boxer Erkek 2'li 99 TL
- Tukaş Domates Salçası 1650 g 79,50 TL
- Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL
- Sunar Mısır Yağı 5 L 255 TL
- Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL
- Burcu Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL
- Sana Margarin Paket Tereyağlı 3x250 g 49,75 TL
- Tkv Çiçek Balı 1000 g 189,50 TL
- Marmarabirlik Yeşil Zeytin 850 g 99,50 TL
- Marbir Siyah Zeytin 950 g 169,50 TL
- Superfresh Ton Balığı 2x140g& Mısır 200g 109 TL
BİM 13-16 ARALIK KATALOĞU
- Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL
- İçim Labne 3x180 g 89,50 TL
- Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL
- Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL
- Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,50 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 g 82,50 TL
- Banvit Piliç Yaprak Döner 700 g 179 TL
- Er Piliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL
- Er Piliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
- Feast Crinky Patates 1 kg 79,50 TL
- Gedik Piliç Cordon Bleu 700 g 75 TL
- Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL
- Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL
- Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
- Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL
- Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL
- Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL
- Hypercore Powerbank 599 TL
- Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL
- Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL
- Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL
- Gaming Kulaklık Standı 229 TL
- Gaming Mini Klavye 139 TL
- Gaming Mouse Pad 119 TL
- Newton Denge Topları 149 TL
- 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
- Lovell Blender Set 1.275 TL
- Karla El Mikseri 799 TL
- Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL
- Fakir Buharlı Ütü 995 TL
- Avuç İçi Ütüsü 899 TL
- Fanlı Konvektör 1.375 TL
- Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
- Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
- Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
- Pet Su Sebili 699 TL
- Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL