BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13 Haziran Kataloğu

BİM aktüel 13 Haziran kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 13 Haziran ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Haziran 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 13 HAZİRAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL

Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7.990 TL

LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 36.900 TL

Senna 43' Frameless Full HD Led Google Tv 8.990 TL

HP Tanklı Yazıcı 7.490 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL

Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL

Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak 1.490 TL

Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL

Motosiklet Lifting Aparatı 590 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 1.350 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Kumtel 7000 Btu Portatif Klima 8.900 TL

Kumtel Buz Makinesi 2.990 TL

Philips Air Freyer 4.290 TL

Arnica Rapid Plus Doğrayıcı 990 TL

Arnica Sofa Plus Şarjlı El Süpürgesi 2.790 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

BİM 13 HAZİRAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL

Tekli Yağlık 45 TL

Bonera Sos / Wok Tava Çeşitleri 109 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

Chef's Sütlük 179 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Mutfak Gereçleri 99 TL

6 Katlı Modüler Raf 479 TL

Buzluk Termos 899 TL

Musluklu Termos 399 TL

Ahşap Tabanlı Kek Fanusu 329 TL

Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL

Elektrikli Dartboard 699 TL

Futbol Topu 229 TL

Voleybol Topu 199 TL

Basketbol Topu 229 TL

Parlayan Basketbol Topu 599 TL

Futbol Bele Takılan Antrenman Kemeri 199 TL

Futbol Antrenman Kukası 249 TL

Futbol Antrenman Merdiveni ~5 M 199 TL

Futbol Antrenman Çanağı 399 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL

3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL

Sürtmeli Arabalar 79 TL

Pelüş Oyuncak 249 TL

Konuşan Cansu Bebek ~40 cm 299 TL

Bez Bebek ~60 cm 479 TL

İlk Pofidik Puzzle 259 TL

Dönüşebilen Tekerlekli 2’si 1 Arada Paten 1.099 TL