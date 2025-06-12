BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 13 Haziran Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 13 Haziran'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, spor ve masaj aletleri gibi indirimli ürünler 13 Haziran tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Haziran 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 13 Haziran kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 13 Haziran ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 13 Haziran 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 13 HAZİRAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- TCL 32" Full HD Android Smart Led Tv 6.790 TL
- Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 7.990 TL
- LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 36.900 TL
- Senna 43' Frameless Full HD Led Google Tv 8.990 TL
- HP Tanklı Yazıcı 7.490 TL
- Motosiklet Sırt Çantası 1.490 TL
- Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL
- Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL
- Motosiklet Kameralı Intercom Sistemi 4.450 TL
- Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL
- Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak 1.490 TL
- Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL
- Motosiklet Lifting Aparatı 590 TL
- Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL
- Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 1.350 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
- Kumtel 7000 Btu Portatif Klima 8.900 TL
- Kumtel Buz Makinesi 2.990 TL
- Philips Air Freyer 4.290 TL
- Arnica Rapid Plus Doğrayıcı 990 TL
- Arnica Sofa Plus Şarjlı El Süpürgesi 2.790 TL
- Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL
BİM 13 HAZİRAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 25 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
- Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
- Chef's Kavanoz Kapağı 2,50 TL
- Tekli Yağlık 45 TL
- Bonera Sos / Wok Tava Çeşitleri 109 TL
- Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL
- Chef's Sütlük 179 TL
- Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
- Mutfak Gereçleri 99 TL
- 6 Katlı Modüler Raf 479 TL
- Buzluk Termos 899 TL
- Musluklu Termos 399 TL
- Ahşap Tabanlı Kek Fanusu 329 TL
- Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL
- Elektrikli Dartboard 699 TL
- Futbol Topu 229 TL
- Voleybol Topu 199 TL
- Basketbol Topu 229 TL
- Parlayan Basketbol Topu 599 TL
- Futbol Bele Takılan Antrenman Kemeri 199 TL
- Futbol Antrenman Kukası 249 TL
- Futbol Antrenman Merdiveni ~5 M 199 TL
- Futbol Antrenman Çanağı 399 TL
- 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2.499 TL
- 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11.999 TL
- Sürtmeli Arabalar 79 TL
- Pelüş Oyuncak 249 TL
- Konuşan Cansu Bebek ~40 cm 299 TL
- Bez Bebek ~60 cm 479 TL
- İlk Pofidik Puzzle 259 TL
- Dönüşebilen Tekerlekli 2’si 1 Arada Paten 1.099 TL
- Kiğılı Polo Yaka Tişört 329 TL
- Kiğılı Kısa Kol Gömlek 599 TL
- Dagi Erkek Şort Takım 479 TL
- Erkek Mekanizmalı Deri Cüzdan 349 TL
- Erkek Çanta 389 TL
- Erkek Comfort Ayakkabı 369 TL