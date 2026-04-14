BİM Aktüel Yeni Ürünler Kataloğu: BİM 14-15-17 Nisan 2026 Kataloğu
BİM Aktüel Yeni Ürünler Kataloğu: BİM 14-15-17 Nisan 2026 kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM’de hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? Salı ve Cuma indirim listesinde yer alan tüm ürünler ve detaylı fiyat bilgileri haberimizde…
BİM aktüel katalogları her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş tutkunlarının radarına girdi. 14 Nisan Salı ve 17 Nisan Cuma günlerine özel hazırlanan indirimli ürünler listesi yayımlandı. Özellikle teknoloji, mutfak ürünleri ve gıda kategorisindeki fırsatlar dikkat çekerken, vatandaşlar “BİM aktüel ürünler neler?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2026 BİM aktüel kataloğuna dair tüm detaylar…
BİM 14 NİSAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
14 Nisan Salı günü raflarda yerini alan aktüel ürünler özellikle gıda ve temel ihtiyaç kategorisinde yoğunlaşıyor. Uygun fiyatlı ürünler geniş bir yelpazede sunuluyor.
Atıştırmalık ve Tatlı Ürünler
- Zühre Ana Pektamin 250 ml – 239 TL
- Zühre Ana Form Macunu 240 g – 229 TL
- Servi Kozalağı Şurubu 500 ml – 229 TL
- Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g – 79 TL
- Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g – 49 TL
- Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g – 79 TL
- Çekme Helva Çeşitleri 240 g – 79 TL
- Yumuşak Şekerleme Çeşitleri 225 g – 59 TL
- Eti Tutku Kakaolu 90 g – 25 TL
Süt ve Et Ürünleri
- Torku %1 Yağlı Süt – 39,75 TL
- Dana Kangal Sucuk 500 g – 289 TL
- Mantı 1 kg – 189 TL
- Piliç Jülyen Sosis 500 g – 87,50 TL
- Soslu Piliç Kanat 1000 g – 179 TL
- Piliç Döner 1000 g – 225 TL
- Lor Peyniri 1000 g – 72,50 TL
- Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 g – 199 TL
- Labne 3x180 g – 159 TL
17 NİSAN 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
17 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve elektronik cihazlar öne çıkıyor.
Teknoloji Ürünleri
|Ürün
|Fiyat
|Dijitsu 65" QLED Google TV
|23.900 TL
|Dijitsu 32" HD TV
|5.250 TL
|Philips Tuşlu Cep Telefonu
|1.750 TL
|Smart Drone
|2.390 TL
|Gaming Kulaklık
|649 TL
Ev ve Elektrikli Ürünler
- Arnica Halı Yıkama Makinesi – 6.900 TL
- Kumtel Ankastre Set – 10.950 TL
- Tefal Buharlı Ütü – 2.990 TL
- Philips Dikey Ütü – 1.890 TL
- Çay Makinesi – 1.990 TL
- Blender – 1.190 TL
Oyuncak ve Ev Ürünleri
- Oyuncak Çeşitleri – 99 TL
- Oyun Çadırı – 369 TL
- Pelüş Yastık – 539 TL
- Manyetik Puzzle – 899 TL
Bisiklet ve Outdoor Ürünler
- 20 Jant Bisiklet – 5.950 TL
- 16 Jant Bisiklet – 5.450 TL
- Işıklı Scooter – 849 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA ÖNE ÇIKAN FIRSATLAR
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle teknoloji ve ev aletleri dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı televizyonlar, drone ve küçük ev aletleri alışveriş listelerinin üst sıralarında yer alıyor.
BİM 14-17 Nisan 2026 aktüel ürünler ne zaman satışa çıkacak?
14 Nisan Salı ve 17 Nisan Cuma günlerinde mağazalarda satışa sunulacaktır.
BİM aktüel ürünleri hangi günler gelir?
BİM mağazalarında aktüel ürünler genellikle Salı ve Cuma günleri satışa çıkar.
17 Nisan BİM kataloğunda hangi ürünler var?
Televizyon, drone, cep telefonu, halı yıkama makinesi, bisiklet ve çeşitli ev ürünleri yer almaktadır.
BİM aktüel ürünleri stoklarla mı sınırlı?
Evet, aktüel ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulmaktadır.