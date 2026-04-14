BİM Aktüel Yeni Ürünler Kataloğu: BİM 14-15-17 Nisan 2026 Kataloğu

BİM aktüel katalogları her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş tutkunlarının radarına girdi. 14 Nisan Salı ve 17 Nisan Cuma günlerine özel hazırlanan indirimli ürünler listesi yayımlandı. Özellikle teknoloji, mutfak ürünleri ve gıda kategorisindeki fırsatlar dikkat çekerken, vatandaşlar “BİM aktüel ürünler neler?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2026 BİM aktüel kataloğuna dair tüm detaylar…

BİM 14 NİSAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

14 Nisan Salı günü raflarda yerini alan aktüel ürünler özellikle gıda ve temel ihtiyaç kategorisinde yoğunlaşıyor. Uygun fiyatlı ürünler geniş bir yelpazede sunuluyor.

Atıştırmalık ve Tatlı Ürünler

Zühre Ana Pektamin 250 ml – 239 TL

Zühre Ana Form Macunu 240 g – 229 TL

Servi Kozalağı Şurubu 500 ml – 229 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g – 79 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g – 49 TL

Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g – 79 TL

Çekme Helva Çeşitleri 240 g – 79 TL

Yumuşak Şekerleme Çeşitleri 225 g – 59 TL

Eti Tutku Kakaolu 90 g – 25 TL

Süt ve Et Ürünleri

Torku %1 Yağlı Süt – 39,75 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g – 289 TL

Mantı 1 kg – 189 TL

Piliç Jülyen Sosis 500 g – 87,50 TL

Soslu Piliç Kanat 1000 g – 179 TL

Piliç Döner 1000 g – 225 TL

Lor Peyniri 1000 g – 72,50 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 g – 199 TL

Labne 3x180 g – 159 TL

17 NİSAN 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

17 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve elektronik cihazlar öne çıkıyor.

Teknoloji Ürünleri

Ürün Fiyat Dijitsu 65" QLED Google TV 23.900 TL Dijitsu 32" HD TV 5.250 TL Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL Smart Drone 2.390 TL Gaming Kulaklık 649 TL

Ev ve Elektrikli Ürünler

Arnica Halı Yıkama Makinesi – 6.900 TL

Kumtel Ankastre Set – 10.950 TL

Tefal Buharlı Ütü – 2.990 TL

Philips Dikey Ütü – 1.890 TL

Çay Makinesi – 1.990 TL

Blender – 1.190 TL

Oyuncak ve Ev Ürünleri

Oyuncak Çeşitleri – 99 TL

Oyun Çadırı – 369 TL

Pelüş Yastık – 539 TL

Manyetik Puzzle – 899 TL

Bisiklet ve Outdoor Ürünler

20 Jant Bisiklet – 5.950 TL

16 Jant Bisiklet – 5.450 TL

Işıklı Scooter – 849 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA ÖNE ÇIKAN FIRSATLAR

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle teknoloji ve ev aletleri dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı televizyonlar, drone ve küçük ev aletleri alışveriş listelerinin üst sıralarında yer alıyor.

BİM 14-17 Nisan 2026 aktüel ürünler ne zaman satışa çıkacak?

14 Nisan Salı ve 17 Nisan Cuma günlerinde mağazalarda satışa sunulacaktır.

BİM aktüel ürünleri hangi günler gelir?

BİM mağazalarında aktüel ürünler genellikle Salı ve Cuma günleri satışa çıkar.

17 Nisan BİM kataloğunda hangi ürünler var?

Televizyon, drone, cep telefonu, halı yıkama makinesi, bisiklet ve çeşitli ev ürünleri yer almaktadır.

BİM aktüel ürünleri stoklarla mı sınırlı?

Evet, aktüel ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulmaktadır.