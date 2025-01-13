BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 14-15-17 Ocak Kataloğu

BİM aktüel 14-15-17 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 14 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14-15-17 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Sek Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL

Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 295 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Sek Labne 3x180 g 87,50 TL

Kaanlar Yumuşak Taze Beyaz Peynir 400 g 69,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g 52,50 TL

Duru Şampuan 700 ml 39 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL

Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu 59,50 TL

Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 750 TL

Oral-B Diş Macunu 50 ml 35 TL

Mis İp Kürdanlı Diş İpi 35 TL

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 16'lı 85 TL

Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 65 TL

Natural Hijyenik Ped Gece 47,50 TL

Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 99 TL

Rinso Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 295 TL

Abc Botanics Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 99,50 TL

HAKO 600 TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL

LATTENOW TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ HCM-02 11.750 TL

HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL

LISCIO SMART BUHAR KAZANLI ÜTÜ 5.790 TL

ELEKTRİKLİ DUVAR TİPİ PTC ISITICI 2.490 TL

BİM 14-15-17 OCAK KATALOĞU

I6-4TB İNDÜKSİYONLU SİYAH CAM OCAK 6.990 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103 5.990 TL

HCF-100 SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL

HDW-01 4 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESi 9.300 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL

Led Gözaltı Bandı 1.090 TL