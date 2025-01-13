BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 14-15-17 Ocak Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 14-15-17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14-15-17 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 14-15-17 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 14 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14-15-17 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Sek Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL
- Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 295 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
- Sek Labne 3x180 g 87,50 TL
- Kaanlar Yumuşak Taze Beyaz Peynir 400 g 69,50 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 52,50 TL
- Duru Şampuan 700 ml 39 TL
- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL
- Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL
- Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu 59,50 TL
- Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 750 TL
- Oral-B Diş Macunu 50 ml 35 TL
- Mis İp Kürdanlı Diş İpi 35 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 16'lı 85 TL
- Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 65 TL
- Natural Hijyenik Ped Gece 47,50 TL
- Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 99 TL
- Rinso Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 295 TL
- Abc Botanics Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 99,50 TL
- HAKO 600 TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL
- LATTENOW TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ HCM-02 11.750 TL
- HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL
- LISCIO SMART BUHAR KAZANLI ÜTÜ 5.790 TL
- ELEKTRİKLİ DUVAR TİPİ PTC ISITICI 2.490 TL
BİM 14-15-17 OCAK KATALOĞU
- I6-4TB İNDÜKSİYONLU SİYAH CAM OCAK 6.990 TL
- DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103 5.990 TL
- HCF-100 SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL
- HDW-01 4 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESi 9.300 TL
- Led Yüz Maskesi 1.890 TL
- Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL
- Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL
- Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL
- Led Gözaltı Bandı 1.090 TL
- VIA X30 PLUS 256 GB CEP TELEFONU 6.990 TL
- TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6A 17.575 TL
- TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV S5400A 7.995 TL
- HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL
- DONDURMA YAPABİLEN HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ 2.290 TL
- Philips SÜPÜRGE FC9330/07 5.795 TL
- BUHAR KAZANLI ÜTÜ PSG3000/20 - PSG3000/30 5.225 TL
- EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ HD2510/90 899 TL