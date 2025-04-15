BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-16-18 Nisan Kataloğu

BİM aktüel 15-16-18 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-16-18 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 15-16-18 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL

Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 g 25 TL

Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna- 350 g 25 TL

Sabah Paket Margarin 4x250 g 72,50 TL

Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL

Namlı Siyah Zeytin 169 TL

Tat Domates Salçası 1500 g 77,50 TL

Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 g 26,50 TL

Beyaz Çikolata 60 g 27 TL

Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 49 TL

Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 g 19 TL

Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL

Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL

Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 g 79,50 TL

Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 g 115 TL

Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 g 39 TL

Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL

Kotex Hijyenik Ped Extra Uzun Gece 42 cm 45 TL

Komili Islak Havlu 3x60’lı 49,75 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 319 TL

Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsül 279 TL

Oral-B Hassasiyet Diş Macunu 50 ml 39 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü Fırsat Paketi 148,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg 67,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL

Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 49,50 TL

BİM 16 NİSAN ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 98 İnç 4K Ultra HD Google TV 95.000 TL

TCL 85 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 165.000 TL

TCL 75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 95.000 TL

keysmart No-Frost Buzdolabı 21.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.490 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 11.990 TL

8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 10.990 TL

Pro Gri Yönetici Koltuğu 4.790 TL

Pro Siyah Yönetici Koltuğu 4.490 TL

Buya Siyah Çalışma Koltuğu 3.290 TL

Pro Extra Yönetici Koltuğu 4.590 TL

BİM 18 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL

Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

Polosmart Soundbar Speaker 649 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

Onvo Inox Tost Makinesi 2.150 TL

Kumtel Mini Fırın 1.590 TL

Range Çay Makinesi 899 TL

Philips Doğrayıcı 1.450 TL

Pirantech Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL

Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

Heifer Çubuk Blender 799 TL

Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 95 TL

QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 199 TL

Nautica Akıllı Tartı 590 TL

Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

Güral 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

Güral Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL

Bonera Emaye Kızartma Tavası 429 TL

Bonera Emaye Koçerol 279 TL

Keramika Joker Kupa 3'lü 219 TL

Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL

Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL

Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 139 TL

Colorina Altın Rimli Cam Kase 89 TL

Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL

Rakle Renkli / Rimli Ayaklı Kase 2'li 149 TL

Rakle Ayaklı Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 159 TL

Bambu Kapaklı Pipetli Borosilikat Bardak 109 TL

Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL

3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL

Küre Buz Kabı 21,50 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 34,50 TL

Bölmeli Çay Kutusu 99 TL

Yuvarlak Tepsi 79 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL

Salata Kurutucu 139 TL

Kaşıklık 44,50 TL

Renkli Süzgeç 99 TL