BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-16-18 Nisan Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 15-16-18 Nisan'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 15 Nisan tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-16-18 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 15-16-18 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-16-18 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 15-16-18 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL
- Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 g 25 TL
- Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna- 350 g 25 TL
- Sabah Paket Margarin 4x250 g 72,50 TL
- Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL
- Namlı Siyah Zeytin 169 TL
- Tat Domates Salçası 1500 g 77,50 TL
- Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 g 26,50 TL
- Beyaz Çikolata 60 g 27 TL
- Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 49 TL
- Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 g 19 TL
- Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL
- Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL
- Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 g 79,50 TL
- Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 g 115 TL
- Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 g 39 TL
- Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL
- Kotex Hijyenik Ped Extra Uzun Gece 42 cm 45 TL
- Komili Islak Havlu 3x60’lı 49,75 TL
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 319 TL
- Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsül 279 TL
- Oral-B Hassasiyet Diş Macunu 50 ml 39 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü Fırsat Paketi 148,50 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg 67,50 TL
- Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL
- Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 49,50 TL
BİM 16 NİSAN ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- TCL 98 İnç 4K Ultra HD Google TV 95.000 TL
- TCL 85 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 165.000 TL
- TCL 75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 95.000 TL
- keysmart No-Frost Buzdolabı 21.990 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.490 TL
- 8 KG Çamaşır Makinesi 11.990 TL
- 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 10.990 TL
- Pro Gri Yönetici Koltuğu 4.790 TL
- Pro Siyah Yönetici Koltuğu 4.490 TL
- Buya Siyah Çalışma Koltuğu 3.290 TL
- Pro Extra Yönetici Koltuğu 4.590 TL
BİM 18 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Fujiplus İnverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
- Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter 13.990 TL
- Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL
- Polosmart Soundbar Speaker 649 TL
- TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
- Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
- Onvo Inox Tost Makinesi 2.150 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.590 TL
- Range Çay Makinesi 899 TL
- Philips Doğrayıcı 1.450 TL
- Pirantech Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL
- Range Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
- Heifer Çubuk Blender 799 TL
- Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 95 TL
- QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 199 TL
- Nautica Akıllı Tartı 590 TL
- Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL
- Bonera Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
- Güral 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL
- Güral Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL
- Bonera Emaye Kızartma Tavası 429 TL
- Bonera Emaye Koçerol 279 TL
- Keramika Joker Kupa 3'lü 219 TL
- Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL
- Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL
- Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL
- Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
- Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
- Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 139 TL
- Colorina Altın Rimli Cam Kase 89 TL
- Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 45 TL
- Rakle Renkli / Rimli Ayaklı Kase 2'li 149 TL
- Rakle Ayaklı Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 159 TL
- Bambu Kapaklı Pipetli Borosilikat Bardak 109 TL
- Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
- Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL
- Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL
- Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL
- Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL
- Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL
- 3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL
- Küre Buz Kabı 21,50 TL
- Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 34,50 TL
- Bölmeli Çay Kutusu 99 TL
- Yuvarlak Tepsi 79 TL
- Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı 89 TL
- Salata Kurutucu 139 TL
- Kaşıklık 44,50 TL
- Renkli Süzgeç 99 TL
- 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
- 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL
- Ebby Çelik Termos 2 Litre 579 TL
- 3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL