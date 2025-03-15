BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-17 Mart Kataloğu

BİM aktüel 15-17 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-17 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 15-17 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Puding 15,50 TL

Krem Şanti 23,50 TL

Taze Mantı %100 Dana Eti 41,50 TL

Erişte Tereyağlı-Yumurtalı 24,50 TL

Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg 107,50 TL

Pizza 85 TL

Milföy Hamuru 51,50 TL

Asperox Bulaşık Makinesi Kapsül 30’lu 150 TL

Peros Toz Deterjan 249,75 TL

Sinangil Alpa 5 KG Un 84.25 TL

Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L 189 TL

Domates Salçası 29,75 TL

1 KG Bezelye 55 TL

BİM 15-17 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Dana Kavurma 150 g 99 TL

Dana Kıyma % 20 Yağlı 400 g 189 TL

Dana Kuşbaşı Et 400 g 199 TL

Donuk Bütün Piliç 49,90 TL

Yumurta 30'lu 149,50 TL

Torku Ayran 2 L 59 TL

Tam Yağlı Yoğurt 109 TL

Kefir 53 TL .

Tam Yağlı Beyaz Peynir 147 TL

% 3,7 Yağlı Pastörize Süt 35 TL