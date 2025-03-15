BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-17 Mart Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 15-17 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta kahvaltılık ve yemeklik indirimli ürünler 15 Mart tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-17 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 15-17 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-17 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 15-17 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Puding 15,50 TL
- Krem Şanti 23,50 TL
- Taze Mantı %100 Dana Eti 41,50 TL
- Erişte Tereyağlı-Yumurtalı 24,50 TL
- Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg 107,50 TL
- Pizza 85 TL
- Milföy Hamuru 51,50 TL
- Asperox Bulaşık Makinesi Kapsül 30’lu 150 TL
- Peros Toz Deterjan 249,75 TL
- Sinangil Alpa 5 KG Un 84.25 TL
- Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L 189 TL
- Domates Salçası 29,75 TL
- 1 KG Bezelye 55 TL
BİM 15-17 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dana Kavurma 150 g 99 TL
- Dana Kıyma % 20 Yağlı 400 g 189 TL
- Dana Kuşbaşı Et 400 g 199 TL
- Donuk Bütün Piliç 49,90 TL
- Yumurta 30'lu 149,50 TL
- Torku Ayran 2 L 59 TL
- Tam Yağlı Yoğurt 109 TL
- Kefir 53 TL.
- Tam Yağlı Beyaz Peynir 147 TL
- % 3,7 Yağlı Pastörize Süt 35 TL
- Doğuş Siyah Filiz Çay 1 KG 175 TL
- Siyah Çay Demlik Poşet 48'li Lipton 69,50 TL
- Çamlıca Frambuaz Aromalı Gazoz 6x200 ml 58,50 TL
- Şalgam Suyu Doğanay 1L 34,50 TL
- Kabuklu İthal Yer Fıstığı 500 g 64,50 TL
- Hudri Hurma 400 g 84,50 TL