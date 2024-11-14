BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-18 Kasım Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 15-18 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta elektronik ve tuvalet malzemeleri gibi indirimli ürünler 15-18 Kasım tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-18 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 15-18 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-18 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.999 TL
- Smart Drone Cx017 1.999 TL
- Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.750 TL
- Dijitsu 43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL
- Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 3.275 TL
- Mini Blender Set 1.250 TL
- Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
- Pizza Fırını 2.999 TL
- Kablosuz Sarj İstasyonu 599 TL
- Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL
- Akım Korumalı Priz MP17 299 TL
- El Feneri HP71 119 TL
- Şarjlı Baharat Öğütücü HP72 579 TL
BİM 15 KASIM KATALOĞU
- Yuvarlak Emaye Tepsi ~32 cm 99 TL
- Emaye Közmatik ~30 cm 89 TL
- Oval Tepsi ~42x30 cm 129 TL
- Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 39,50 TL
- 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL
- 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL
- Cam Küçük Kase ~360 cc 129 TL
- Cam Büyük Kase ~1800 cc 109 TL
- 3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi /Dondurmalık ~250 cc 119 TL
- Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa ~280 cc 124,50 TL
- Borosilikat Cam Su Şişesi ~500 cc 129 TL
- 4'lü Pinot Meşrubat Bardağı ~495 cc 189 TL
- 6'lı Aida Çay Tabağı 129 TL
- Solingen Simli Meyve Bıçağı 85 TL
- Banyo Seti 529 TL
- Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TLAhşap
- Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL
- Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL
- Bambu Kirli Sepeti 399 TL
- Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL
- Banyo Paspası 79 TL
- Su Emici Paspas 75 TL
- Ayak Havlusu 49,50 TL
- Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL
- Temizlik Seti 149 TL
- Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL