BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 15-18 Kasım Kataloğu

BİM aktüel 15-18 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 15 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15-18 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.999 TL

Smart Drone Cx017 1.999 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.750 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 3.275 TL

Mini Blender Set 1.250 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

Pizza Fırını 2.999 TL

Kablosuz Sarj İstasyonu 599 TL

Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

Akım Korumalı Priz MP17 299 TL

El Feneri HP71 119 TL

Şarjlı Baharat Öğütücü HP72 579 TL

BİM 15 KASIM KATALOĞU

Yuvarlak Emaye Tepsi ~32 cm 99 TL

Emaye Közmatik ~30 cm 89 TL

Oval Tepsi ~42x30 cm 129 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 39,50 TL

12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

Cam Küçük Kase ~360 cc 129 TL

Cam Büyük Kase ~1800 cc 109 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi /Dondurmalık ~250 cc 119 TL

Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa ~280 cc 124,50 TL

Borosilikat Cam Su Şişesi ~500 cc 129 TL

4'lü Pinot Meşrubat Bardağı ~495 cc 189 TL

6'lı Aida Çay Tabağı 129 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı 85 TL