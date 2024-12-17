BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 17-20 Aralık Kataloğu

BİM aktüel 17-20 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 17 Aralık ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 17-20 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g 37,50 TL

Ülker Kremalı Bisküvi 8x61 g 52 TL

Ülker Albeni 4’lü 4x40 g 34 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 139 TL

Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 115 TL

Ülker Hobby Fındıklı Mini Bar 250 g 47,50 TL

Corny Tam Tahıllı Bar 4x20 g 36,50 TL

Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 59 TL

Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil 400 g 79,50 TL

Tahsildaroğlu Lor Peyniri 500 g 38,50 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 300 g 99,50 TL

Muratbey Tam Yağlı Tel Peynir 200 g 74,50 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 149,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Keskinoğlu- Banvit Piliç Fırınlık 1000 g 79,50 TL

Namet Dondurulmuş Dana Döner 500 g 219 TL

Danet Füme Dana Kaburga 70 g 65 TL

Makyaj Süngeri 45 TL

Parfüm 100 ml Erkek R-95 Kadın Angie 145 TL

Renkli Lip Balm 85 TL

Bb Krem 179 TL

Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 159 TL

Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu 209 TL

Lip Gloss 109 TL

Nivea Deodorant 200 ml 95 TL

Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 79 TL

BİM 17-20 ARALIK KATALOĞU

Kumtel Sandık Tipi Derin Dondurucu 7.490 TL

Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 3.990 TL