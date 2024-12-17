BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 17-20 Aralık Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 17-20 Aralık'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi indirimli ürünler 17-20 Aralık tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 17-20 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 17-20 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 17 Aralık ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 17-20 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g 37,50 TL
- Ülker Kremalı Bisküvi 8x61 g 52 TL
- Ülker Albeni 4’lü 4x40 g 34 TL
- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 139 TL
- Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 115 TL
- Ülker Hobby Fındıklı Mini Bar 250 g 47,50 TL
- Corny Tam Tahıllı Bar 4x20 g 36,50 TL
- Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 59 TL
- Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil 400 g 79,50 TL
- Tahsildaroğlu Lor Peyniri 500 g 38,50 TL
- Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 300 g 99,50 TL
- Muratbey Tam Yağlı Tel Peynir 200 g 74,50 TL
- Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 149,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL
- Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
- Keskinoğlu- Banvit Piliç Fırınlık 1000 g 79,50 TL
- Namet Dondurulmuş Dana Döner 500 g 219 TL
- Danet Füme Dana Kaburga 70 g 65 TL
- Makyaj Süngeri 45 TL
- Parfüm 100 ml Erkek R-95 Kadın Angie 145 TL
- Renkli Lip Balm 85 TL
- Bb Krem 179 TL
- Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 159 TL
- Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu 209 TL
- Lip Gloss 109 TL
- Nivea Deodorant 200 ml 95 TL
- Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 79 TL
BİM 17-20 ARALIK KATALOĞU
- Kumtel Sandık Tipi Derin Dondurucu 7.490 TL
- Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
- Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
- Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 3.990 TL
- Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
- Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL
- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
- Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
- Kumtel Mutfak Robotu 975 TL
- Mutfak Baskülü Cam 199 TL
- Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL
- Mini Hoparlör 379 TL
- Seyahat Kablo Seti 249 TL