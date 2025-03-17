BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 18-21 Mart Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 18-21 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 18 Mart tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 18-21 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 18-21 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 18 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 18-21 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 18 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 325 TL
- Kotex Hijyenik Ped 65 TL
- Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL
- Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL
- Solo Islak Havlu 29 TL
- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 209 TL
- Billmatik Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 kg 239 TL
- 5'li Acur Kaşkorse Slip Kadın 185 TL
- Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL
- Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL
- Naturalove Fox Lamba 159 TL
- Soket Çorap Erkek-Kadın 5'li 69 TL
- Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL
- Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
- Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL
- Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
- Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL
- Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
- Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 259 TL
- Ülker Çikolatalı&Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 g 275 TL
- Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 79 TL
- Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 g 99 TL
- Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 g 69 TL
- Karali Rize Siyah Çay 1000 g 129 TL
- Kristal Hurmalı Kola 1,5 L 39,50 TL
- Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL
- Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
- Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
- Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
- 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL
- Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL
- İnci Siyah Zeytin 169 TL
- Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL
- Gesaş Pekmez 380 g 39,75 TL
- Gesaş Tahin 300 g 39,75 TL
- İpek Köy Domates Salçası 1650 g 84,50 TL
- Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g 295 TL
BİM 21 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Mikrodalga Fırın 1.990 TL
- Stand Mikser 4.250 TL
- Vakum Makinesi 999 TL
- Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
- Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
- Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
- Su Isıtıcı 999 TL
- Doğrayıcı 1.450 TL
- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
- Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL
- Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
- Para Sayma Makinesi 2.250 TL
- Menzil Genişletici 499 TL
- Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
- Evye Borusu 199 TL
- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL
- 2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL
- Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL
- Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL
- Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
- Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL
- Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL
- Altın Rimli Su Bardağı ~345 cc 159 TL
- Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL
- Gold Peçete Yüzüğü ~ 3,5 cm 129 TL
- Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~24 cm 399 TL
- Çelik Çaydanlık ~1-2 L 1.099 TL
- Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL
- Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL
- Mehtap Derin Tencere 599 TL
- Mehtap Tava 369 TL
- Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL
- Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
- Kulplu Badya Seti 69,50 TL
- Matara ~530 ml 99 TL
- 3'lü Bıçak Seti 199 TL
- Güveç Tencere 109 TL
- Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL
- Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL
- Şef Bıçağı 349 TL
- Santoku Bıçağı 279 TL
- Manuel Rondo ~500 ml 599 TL
- 5'li Banyo Seti 299 TL
- Tekerlekli Organizer 129 TL
- 5 Katlı Ayakkabılık 199 TL
- Ütü Masası ~38x141x92 cm 699 TL
- Kelebek Kurutmalık ~61x183x118 cm 549 TL
- Peynir Sunum Tablası 289 TL
- Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
- Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
- Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
- Cam Vazo 229 TL
- Cam Büyük Kase 169 TL
- Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL
- Cam 6’lı Kase 249 TL
- Cam Kurabiyelik 119 TL
- Cam 6’lı Kupa 149 TL
- Cam Lokumluk 3’lü 99 TL
- Cam Kahve Fincan Seti 199 TL
- Ahşap Kulplu Standlı 2’li Sabunluk Seti 399 TL
- Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 539 TL
- Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL
- Dagi Saten Şortlu Takım Kadın 369 TL
- Dagi Patlı Pijama Takımı Erkek 499 TL
- Terlik Çeşitleri Kadın 59 TL
- Kaşmir Halı Moroccon Halı 120x180 cm 999 TL
- Aloevera Yorgan Çift Kişilik ~195x215 cm 599 TL
- Aloevera Yastık ~50x70 cm 149 TL
- Blackout Süet Fon Perde ~140x270 cm 429 TL
- Tül Perde ~140x260 cm 209 TL
- Lüx Post Halı ~60x90 cm 329 TL
- Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü ~60x100 cm+~50x60 cm 359 TL
- Lüx Kapitoneli Yastık ~50x70cm 189 TL
- Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
- Raf Organizer ~30x30x30 cm 119 TL
- 100'lü Ahşap Bloklar 289 TL
- Oyuncak Şeker Arabası 219 TL
- Oyuncak Puset 199 TL
- Pelüş Avokado ~45 cm 249 TL
- Oyuncak Kelebek Bebek 119 TL
- Oyuncak Bebek ve Köpek 109 TL
- Oyuncak Bulaşık Sepeti 119 TL
- Kes-Yapıştır Makaslı Kitap 119 TL
- Duyusal Oyuncak Tırtıl 59 TL
- Fotoğraf Albümü 119 TL
- Şehir Yol Seti 269 TL
- Soft Atış Seti 289 TL
- Animasyon Balon Seti 39 TL