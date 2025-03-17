BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 18-21 Mart Kataloğu

BİM aktüel 18-21 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 18 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 18-21 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 18 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL

Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 325 TL

Kotex Hijyenik Ped 65 TL

Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL

Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL

Solo Islak Havlu 29 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 209 TL

Billmatik Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 kg 239 TL

5'li Acur Kaşkorse Slip Kadın 185 TL

Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL

Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL

Naturalove Fox Lamba 159 TL

Soket Çorap Erkek-Kadın 5'li 69 TL

Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL

Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL

Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL

Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL

Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 259 TL

Ülker Çikolatalı&Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 g 275 TL

Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 79 TL

Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 g 99 TL

Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 g 69 TL

Karali Rize Siyah Çay 1000 g 129 TL

Kristal Hurmalı Kola 1,5 L 39,50 TL

Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL

Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL

Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL

Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL

800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL

İnci Siyah Zeytin 169 TL

Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL

Gesaş Pekmez 380 g 39,75 TL

Gesaş Tahin 300 g 39,75 TL

İpek Köy Domates Salçası 1650 g 84,50 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g 295 TL

BİM 21 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Mikrodalga Fırın 1.990 TL

Stand Mikser 4.250 TL

Vakum Makinesi 999 TL

Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Doğrayıcı 1.450 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL

Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL

Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL

Para Sayma Makinesi 2.250 TL

Menzil Genişletici 499 TL

Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

Evye Borusu 199 TL

2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL

Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL

Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL

Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL

Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL

Altın Rimli Su Bardağı ~345 cc 159 TL

Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL

Gold Peçete Yüzüğü ~ 3,5 cm 129 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~24 cm 399 TL

Çelik Çaydanlık ~1-2 L 1.099 TL

Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL

Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL

Mehtap Derin Tencere 599 TL

Mehtap Tava 369 TL

Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL

Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL

Kulplu Badya Seti 69,50 TL

Matara ~530 ml 99 TL

3'lü Bıçak Seti 199 TL

Güveç Tencere 109 TL

Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL

Şef Bıçağı 349 TL

Santoku Bıçağı 279 TL

Manuel Rondo ~500 ml 599 TL

5'li Banyo Seti 299 TL

Tekerlekli Organizer 129 TL

5 Katlı Ayakkabılık 199 TL

Ütü Masası ~38x141x92 cm 699 TL

Kelebek Kurutmalık ~61x183x118 cm 549 TL

Peynir Sunum Tablası 289 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL

Cam Vazo 229 TL

Cam Büyük Kase 169 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

Cam 6’lı Kase 249 TL

Cam Kurabiyelik 119 TL

Cam 6’lı Kupa 149 TL

Cam Lokumluk 3’lü 99 TL

Cam Kahve Fincan Seti 199 TL

Ahşap Kulplu Standlı 2’li Sabunluk Seti 399 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 539 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Dagi Saten Şortlu Takım Kadın 369 TL

Dagi Patlı Pijama Takımı Erkek 499 TL

Terlik Çeşitleri Kadın 59 TL

Kaşmir Halı Moroccon Halı 120x180 cm 999 TL

Aloevera Yorgan Çift Kişilik ~195x215 cm 599 TL

Aloevera Yastık ~50x70 cm 149 TL

Blackout Süet Fon Perde ~140x270 cm 429 TL

Tül Perde ~140x260 cm 209 TL

Lüx Post Halı ~60x90 cm 329 TL

Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü ~60x100 cm+~50x60 cm 359 TL

Lüx Kapitoneli Yastık ~50x70cm 189 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

Raf Organizer ~30x30x30 cm 119 TL