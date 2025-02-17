BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 18-21 Şubat Kataloğu

BİM aktüel 18-21 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 18 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 18-21 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 18 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Metro 4x36 g 32 TL

Albeni 4x40 g 36,50

Çokokrem 1500 g 239 TL

Kuruyemişli&Bitter Çikolatalı Meyve Bar 35 g 37,50 TL

Karam Gurme 3x50 g 49 TL

Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g 44,50 TL

Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Browni Kek 108 g 45 TL

Sütlü Bar 3x30 g 68,50 TL

Sarelle Duo 350 g 87 TL

Cappuccino 25 gr x 20 + bardak set Cafe Crown 129 TL

Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 g 119 TL

Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 195 TL

Cem Çizik Yeşil Zeytin 291-350 adet/ kg 109,50 TL

Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg 167,50 TL

Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 95 TL

Saban Nohut 2,5 kg 119 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 215 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 52,50 TL

Hüner Mısır Yağı 5 L 279 TL

Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g 47,50 TL

Lokman Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL

İnci Tahin 1000 g 125 TL

Tariş Harnup Pekmezi 1300 g 119 TL

Omo Active Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 Kg 365 TL

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 149 TL

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 145 TL

Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 61,50 TL

Hyper Hypo Köpük Çamaşır Suyu 38,50 TL

Doa Lavabo Açıcı Jel 41,50 TL

Doa Arap Sabunu 1000 ml 41,50 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL

Wells Kağıt Havlu 6'lı 45 TL

Wells Tuvalet Kağıdı 12'li 55 TL

Asperox Sparx Diamond 60'lı Bulaşık Makinesi Kapsül 239 TL

Listerine Ağız Bakım Suyu Alkolsüz 65 TL

BİM 21 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Universal Oto Kauçuk Paspas 350 TL

Universal Oto Halı Paspas 295 TL

Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL

PVC Koltuk Koruyucu 59 TL

Koltuk Arkası Organizer 99 TL

Oto Bel Desteği 75 TL

Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu 209 TL

Halı Bagaj Çantası 195 TL

Araç Temizleme Jeli 59 TL

Çift Slikon Araç Cam Sileceği 59 TL

Led Işıklı Araç İçi Küllük 139 TL

Megsafe Araç Şarj Cihazı 359 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL

Altus 40 İNÇ FULL HD Uydu Alıcılı LED TV 7.290 TL

Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.975 TL

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Mega Blender Set 1.890 TL

Şarjlı El Feneri Hp75 349 TL

Smart Baskül - Connect Psc45 349 TL

Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 9.990 TL

Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL

Mutfak Gereçleri 35 TL

Tek Fiyat Bıçak/Soyacak 79 TL

Süzgeç 79 TL

Kapaklı Organizer Kutu 59 TL

Sütlük 349 TL

Çelik Çaydanlık 999 TL

Düdüklü Tencere 779 TL

Çelik Sahan 549 TL

6'lı Çelik Çay Kaşığı 179 TL

Çelik Servis Ürünleri 139 TL

Kare Kahvaltılık 139 TL

Desenli Katlanır Masa 429 TL

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik ~1500 cc 249 TL

Paşabahçe 6'lı Bouquet Kase 169 TL

Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL

Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL

Kahve Moka Pot 229 TL

Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL

Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Mevlüt Örtüsü 159 TL

Tesbih-Seccade Set 119 TL

Kadife Seccade 179 TL

Desenli Seccade 89 TL

Taşlı Zikirmatik 65 TL

Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

Kutulu Tesbih 19,50 TL

Cam Boncuklu Tesbih 49 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

Yazma 79 TL

Fon Perde 219 TL