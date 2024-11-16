BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 19-22 Kasım Kataloğu

BİM aktüel 19-22 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 19 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-22 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g 87,50 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 89 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g 89 TL

Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g 349 TL

Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

Sleepy Bebek Bezi 229 TL

Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL

Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL

L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL

BB Mini Set 109 TL

Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

BİM 19-22 KASIM KATALOĞU

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL

El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Ayak Bakım Seti 249 TL

Manikür Pedikür Seti 199 TL

Tırnak Kurutucu 125 TL

Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

Boyun Masaj Cihazı 379 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

Kirpik Maşası 139 TL