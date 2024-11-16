BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 19-22 Kasım Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 19-22 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta elektronik ve tuvalet malzemeleri gibi indirimli ürünler 19-22 Kasım tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-22 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 19-22 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 19 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-22 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL
- Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL
- Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL
- Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL
- Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g 87,50 TL
- Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 89 TL
- Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL
- Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g 89 TL
- Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g 349 TL
- Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL
- Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL
- Sleepy Bebek Bezi 229 TL
- Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL
- Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL
- Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL
- Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL
- L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL
- Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL
- L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL
- BB Mini Set 109 TL
- Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL
- Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL
- Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
- Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
BİM 19-22 KASIM KATALOĞU
- Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL
- Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
- Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
- Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
- Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
- Saç Şekillendirici 299 TL
- El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
- Ayak Bakım Seti 249 TL
- Manikür Pedikür Seti 199 TL
- Tırnak Kurutucu 125 TL
- Göz Altı Masaj Aleti 175 TL
- Led Işıklı Cımbız 79 TL
- Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
- Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL
- Boyun Masaj Cihazı 379 TL
- Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL
- Postür Düzeltme Cihazı 279 TL
- EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL
- Kirpik Maşası 139 TL
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL
- Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL
- Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
- Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
- Dikey Isıtıcı 1.795 TL
- Fanlı Isıtıcı 599 TL
- Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL