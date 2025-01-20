BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 21-22-24 Ocak Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 21-22-24 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 21 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 21-22-24 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 21-22-24 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 21 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 21-22-24 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL
- Saban Nohut 2,5 kg 118 TL
- Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 134,50 TL
- Kent Boringer Karbonat 1 kg 47,50 TL
- Kilikya Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 158 TL
- Sunar Mısır Yağı 5 L 279 TL
- Birma Margarin Paket 4x250 g 59,50 TL
- Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL
- Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 29,50 TL
- Toblerone Sütlü Çikolata 100 g 55 TL
- Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g 39 TL
- Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g 21,50 TL
- Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL
- New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 55 TL
- Ozmo Mini Yumurta 154 g 95 TL
- Maskara 99 TL
- Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL
- Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 135 TL
- Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL
- Privacy Deodorant 200 ml 75 TL
- Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
- 24'lü Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 135 TL
- Komili Islak Havlu 3x60’lı 39,50 TL
BİM 21-22-24 OCAK KATALOĞU
- 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
- Nofrost Buzdolabı 20.990 TL
- Buzdolabı 11.990 TL
- 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL
- Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
- Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL
- Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL
- Pirge Şef Bıçak Seti 699 TL
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
- LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL
- Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
- Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
- Care Mi Diş Duş 999 TL
- Dijital Smart Baskül 279 TL
- Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL
- Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL
- Gece Lambası 49 TL
- Powerbank 20.000 Mah 599 TL
- Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
- Gaming Mouse Pad 199 TL
- Pantolon Kadın 249 TL
- Polar Şal ~55x170 cm 99 TL
- Termal Tayt 159 TL
- Softy Tv Battaniye 389 TL
- Dikiş İpi Seti 49,50 TL
- Polar Gömlek Erkek 279 TL
- Hırka Erkek 279 TL
- Pijama Takımı Erkek 319 TL
- Pijama Takımı Kadın 299 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
- Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL
- Tava ~26 cm 449 TL
- Derin Tencere ~20 cm 699 TL
- Tefal Servis Seti 5'li 279 TL
- Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL
- Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL
- 6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL
- Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL
- 1000 Parça Puzzle 179 TL
- İnsan Anatomisi Maketi 299 TL
- Mekanik Uçan Ejderha 549 TL
- Küvette Bebek 139 TL
- Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL
- Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL
- Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL
- Harf ve Rakam Seti 199 TL
- Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL
- Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
- Manyetik Nokta Sanatı 299 TL
- Oyuncak Dürbün 69 TL
- Slikon Emzik 69 TL
- Silver Biberon 199 TL
- Gece&Gündüz Slikon Emzik 129 TL
- Wee Baby Full Slikon Emzik 34,50 TL
- Konak Tarağı 59,50 TL
- Cam Biberon Seti 149 TL
- Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL
- Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL
- Pipetli Bardak 119 TL
- Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL