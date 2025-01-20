BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 21-22-24 Ocak Kataloğu

BİM aktüel 21-22-24 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 21 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 21-22-24 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL

Saban Nohut 2,5 kg 118 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 134,50 TL

Kent Boringer Karbonat 1 kg 47,50 TL

Kilikya Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 158 TL

Sunar Mısır Yağı 5 L 279 TL

Birma Margarin Paket 4x250 g 59,50 TL

Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL

Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 29,50 TL

Toblerone Sütlü Çikolata 100 g 55 TL

Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g 39 TL

Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g 21,50 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL

New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 55 TL

Ozmo Mini Yumurta 154 g 95 TL

Maskara 99 TL

Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL

Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 135 TL

Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL

Privacy Deodorant 200 ml 75 TL

Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

24'lü Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 135 TL

Komili Islak Havlu 3x60’lı 39,50 TL

BİM 21-22-24 OCAK KATALOĞU

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Buzdolabı 11.990 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

Pirge Şef Bıçak Seti 699 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL

Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

Care Mi Diş Duş 999 TL

Dijital Smart Baskül 279 TL

Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL

Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL

Gece Lambası 49 TL

Powerbank 20.000 Mah 599 TL

Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Gaming Mouse Pad 199 TL

Pantolon Kadın 249 TL

Polar Şal ~55x170 cm 99 TL

Termal Tayt 159 TL

Softy Tv Battaniye 389 TL

Dikiş İpi Seti 49,50 TL

Polar Gömlek Erkek 279 TL

Hırka Erkek 279 TL

Pijama Takımı Erkek 319 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL

Tava ~26 cm 449 TL

Derin Tencere ~20 cm 699 TL

Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL

Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL

6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL

Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL

1000 Parça Puzzle 179 TL

İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

Küvette Bebek 139 TL

Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL

Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL

Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL

Harf ve Rakam Seti 199 TL

Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

Manyetik Nokta Sanatı 299 TL

Oyuncak Dürbün 69 TL