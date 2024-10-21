BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 22-25 Ekim Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 22-25 Ekim'de satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta spor, Playstation 4 malzemeleri gibi indirimli ürünler 22-25 Ekim tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 22-25 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 16 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 22 EKİM KATALOĞU
- Buğday Unu 10 kg 144,50 TL
- Gesaş Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL
- Torku Beyaz Sirke 2 L 29,50 TL
- Lokman Üzüm Pekmezi 380 g 39,50 TL
- Serel Tahin 500 g 79,50 TL
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 g 165 TL
- Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 129,50 TL
- Makarna Tortiglioni 500 g 16,75 TL
BİM 25 EKİM KATALOĞU
- Fakir Brıla Buharlı Ütü 995 TL
- Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL
- Range Karla El Mikseri 695 TL
- Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL
- Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL
- Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL
- Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
- Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL
- Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL
- Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL
- Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL