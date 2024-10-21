BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 22-25 Ekim Kataloğu

BİM aktüel 22-25 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 16 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 22 EKİM KATALOĞU

Buğday Unu 10 kg 144,50 TL

Gesaş Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL

Torku Beyaz Sirke 2 L 29,50 TL

Lokman Üzüm Pekmezi 380 g 39,50 TL

Serel Tahin 500 g 79,50 TL

Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 g 165 TL

Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 129,50 TL

Makarna Tortiglioni 500 g 16,75 TL

BİM 25 EKİM KATALOĞU