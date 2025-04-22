BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 22-25 Nisan Kataloğu

BİM aktüel 22-25 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 22 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 22-25 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

İçim Labne 3x180 g 109 TL

Torku Tereyağ 750 g 279 TL

Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Dost Ayran 2 L 49,50 TL

San Sebastian Cheesecake 550 g 139,50 TL

Bonfilet Dana / Kuzu Kıyma 500 g 189 TL

Feast Patates Gurme Churros 1 Kg 79,50 TL

Balık Ye Türk Somon Füme 100 g 99 TL

Er Piliç Piliç Kroket 1000 g 99 TL

BİM 22 NİSAN SALI YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL

Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL

Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 g 49 TL

Ülker 3’lü Paket Cocostar Bisküvi 3x66 g 45 TL

Oylum Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 g 34,50 TL

Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 49 TL

Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 g 99 TL

Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL

Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 45 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 115 TL

Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL

Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL

Gliss Şampuan 500 ml 89 TL

Queen Desenli Peçete 15 TL

40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL

Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL

Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL

Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL

Dermokil Yetişkin Diş Macunu+ Fırça 65 TL

Naturalove Atlıkarınca Projeksiyonlu Gece Lambası 449 TL

Figürlü Peluş Saç Bandı ve Bileklik Seti 89 TL

7'li Comfort Family Soket Çorap Erkek 99 TL

Figürlü Ledli Ayna 179 TL

We Mara Kadın - Erkek Parfüm 50 ml 199 TL

Mini Kutulu Makyaj Fırça/Sünger Seti 129 TL

BİM 25 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Oppo A60 8GB/128GB Cep Telefonu 9.250 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 18.950 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 25.000 TL

7HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL

Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL

Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL

Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL

Buharlı Ütü 2.190 TL

Epilasyon Aleti 399 TL

Bebeğimin İlk Zeka Kartları 89 TL

Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 79 TL

Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

Tummy Time Zeka Kartları 129 TL

Baby Çek Çek Köpek 599 TL

Basmalı Tren Lokomotif 159 TL

Mama Sandalye Oyuncağı Direksiyon 599 TL

Oyuncak İlk Televizyonum 499 TL

Bebek Tenis Raketi 299 TL

Sevimli Ördek-Eğlenceli Halkalar Yuvarlanma Kulesi 109 TL

Oyuncak Bultak Küp 89 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 2-4 Yaş 239 TL

Ana Kucağı 849 TL

Anne Bebek Çanta 649 TL

Bebek Kanguru 349 TL

mamajoo Gece & Gündüz Biberon 149 TL

Sılver Biberon 199 TL

Ortodontik Silikon Emzik Gece & Gündüz 129 TL

Aktivite Minderi 319 TL

Biberon Kurutucu 49 TL

Bebek Köşe Koruyucu 69 TL

Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL

Bebek Mama Önlüğü 69 TL

Baskılı Bebek Body 81,50 TL

Tekli Bebek Body 79 TL

Wee Baby Cam Biberon Seti 159 TL

Katlanabilir Su Kovası ~12 L 189 TL

Katlanabilir Maşrapa 69 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi ~38 L 299 TL

Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL

Silikon Mama Önlüğü 249 TL

Silikon Diş Kaşıyıcı 99 TL

Silikon Mama Kaşığı 109 TL

Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL

Krep Tava 299 TL

Wok Tava149 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

Cam Salata Kasesi 129 TL

9 Parça Tencere Seti 1.490 TL

Mutfak Bıçağı 59 TL

Renkli Desenli Cam Tepsi 79 TL

Çok Amaçlı Cam Kase 32,50 TL

4'lü Kahve Yanı Bardak 219 TL

Paşabahçe 6'lı Tımeless Çay Bardağı 249 TL

6'lı Diamond Su Bardağı 199 TL

Diamond Meşrubat Bardağı 159 TL

Rose Kapaklı Kavanoz 25 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Bisiklet Tekerlek Işığı 49 TL

Püsküllü Çocuk Bisiklet Elciği 99 TL

Çocuk Bisiklet Zili 79 TL

Çocuk Bisiklet Kornası 99 TL

Dizlik/Dirseklik Koruyucu Set 109 TL

Çocuk Kaskı 249 TL

3D Yapboz Geometrik Şekiller 159 TL