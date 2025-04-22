BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 22-25 Nisan Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 22-25 Nisan'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 22 Nisan tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 22-25 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 22 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 22-25 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 22-25 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL
- İçim Labne 3x180 g 109 TL
- Torku Tereyağ 750 g 279 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL
- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Dost Ayran 2 L 49,50 TL
- San Sebastian Cheesecake 550 g 139,50 TL
- Bonfilet Dana / Kuzu Kıyma 500 g 189 TL
- Feast Patates Gurme Churros 1 Kg 79,50 TL
- Balık Ye Türk Somon Füme 100 g 99 TL
- Er Piliç Piliç Kroket 1000 g 99 TL
BİM 22 NİSAN SALI YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL
- Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL
- Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 g 49 TL
- Ülker 3’lü Paket Cocostar Bisküvi 3x66 g 45 TL
- Oylum Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 g 34,50 TL
- Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 49 TL
- Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 g 99 TL
- Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL
- Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 45 TL
- Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 115 TL
- Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL
- Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL
- Gliss Şampuan 500 ml 89 TL
- Queen Desenli Peçete 15 TL
- 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL
- Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL
- Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL
- Dermokil Yetişkin Diş Macunu+ Fırça 65 TL
- Naturalove Atlıkarınca Projeksiyonlu Gece Lambası 449 TL
- Figürlü Peluş Saç Bandı ve Bileklik Seti 89 TL
- 7'li Comfort Family Soket Çorap Erkek 99 TL
- Figürlü Ledli Ayna 179 TL
- We Mara Kadın - Erkek Parfüm 50 ml 199 TL
- Mini Kutulu Makyaj Fırça/Sünger Seti 129 TL
BİM 25 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Oppo A60 8GB/128GB Cep Telefonu 9.250 TL
- Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 18.950 TL
- LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 25.000 TL
- 7HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL
- Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL
- Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL
- Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL
- Buharlı Ütü 2.190 TL
- Epilasyon Aleti 399 TL
- Bebeğimin İlk Zeka Kartları 89 TL
- Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 79 TL
- Çocuk Odası Kitaplık 875 TL
- Tummy Time Zeka Kartları 129 TL
- Baby Çek Çek Köpek 599 TL
- Basmalı Tren Lokomotif 159 TL
- Mama Sandalye Oyuncağı Direksiyon 599 TL
- Oyuncak İlk Televizyonum 499 TL
- Bebek Tenis Raketi 299 TL
- Sevimli Ördek-Eğlenceli Halkalar Yuvarlanma Kulesi 109 TL
- Oyuncak Bultak Küp 89 TL
- Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 2-4 Yaş 239 TL
- Ana Kucağı 849 TL
- Anne Bebek Çanta 649 TL
- Bebek Kanguru 349 TL
- mamajoo Gece & Gündüz Biberon 149 TL
- Sılver Biberon 199 TL
- Ortodontik Silikon Emzik Gece & Gündüz 129 TL
- Aktivite Minderi 319 TL
- Biberon Kurutucu 49 TL
- Bebek Köşe Koruyucu 69 TL
- Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL
- Bebek Mama Önlüğü 69 TL
- Baskılı Bebek Body 81,50 TL
- Tekli Bebek Body 79 TL
- Wee Baby Cam Biberon Seti 159 TL
- Katlanabilir Su Kovası ~12 L 189 TL
- Katlanabilir Maşrapa 69 TL
- Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL
- Katlanabilir Çamaşır Selesi ~38 L 299 TL
- Bebek Küvet Filesi 49,50 TL
- Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL
- Silikon Mama Önlüğü 249 TL
- Silikon Diş Kaşıyıcı 99 TL
- Silikon Mama Kaşığı 109 TL
- Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL
- Krep Tava 299 TL
- Wok Tava149 TL
- Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL
- Cam Salata Kasesi 129 TL
- 9 Parça Tencere Seti 1.490 TL
- Mutfak Bıçağı 59 TL
- Renkli Desenli Cam Tepsi 79 TL
- Çok Amaçlı Cam Kase 32,50 TL
- 4'lü Kahve Yanı Bardak 219 TL
- Paşabahçe 6'lı Tımeless Çay Bardağı 249 TL
- 6'lı Diamond Su Bardağı 199 TL
- Diamond Meşrubat Bardağı 159 TL
- Rose Kapaklı Kavanoz 25 TL
- 20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
- 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
- Bisiklet Tekerlek Işığı 49 TL
- Püsküllü Çocuk Bisiklet Elciği 99 TL
- Çocuk Bisiklet Zili 79 TL
- Çocuk Bisiklet Kornası 99 TL
- Dizlik/Dirseklik Koruyucu Set 109 TL
- Çocuk Kaskı 249 TL
- 3D Yapboz Geometrik Şekiller 159 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL
- 3'lü Set Vakumlu Hurç 119 TL
- Dora Yumak 79 TL
- Madame Coton Yumak 109 TL
- Madame Petite Yumak 109 TL
- Yazma İpliği ~20 g 12,50 TL
- Penye Şal 79 TL