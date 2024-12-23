BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 24-27 Aralık Kataloğu

BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 24 Aralık ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24-27 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 17,50 TL

Dr. Oetker Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g 69,50 TL

Uno Pasta Keki 69 TL

Dubai Çikolatası Kalıbı 32 TL

Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 g 165 TL

Protein Ocean Protein Tozu 699 TL

Makaroma Lazanya 500 g 69,50 TL

Mezzet Meze Çeşitleri 29,50 TL

Makaroma Makarna Çeşitleri 19,75 TL

Burcu Sos Çeşitleri 27,50 TL

Burcu Salata Çeşitleri 47,50 TL

Gesaş Tahin 300 g + Üzüm Pekmezi 400 g 790,50 TL

Ülker Beyaz Pul Çikolata 100 g 55 TL

Keyifçe Antep Fıstığı 500 g 245 TL

Orvega Çıtır Nohut 150 g 25 TL

Ülker Deluxe Kakaolu Gofret 220 g 27,50 TL

Derme Yaş Hurma 500 g 84,50 TL

Wafer Master Fındıklı Gofret 165 g 29 TL

Nuts &Bites Soslu Cips Fıstık 200 g 29,50 TL

Nuts&Bites Tuzlu Yerli Dakota Çekirdek 500 g 29,50 TL

Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 g 79,50 TL

Fiskobirlik Kabuklu Fındık 1000 g 199,50 TL

Nutova Kabak Çekirdeği 200 g 57,50 TL

Nuts&Bites Kavrulmuş Yerli Badem 300 g 149,50 TL

Züber Noutos Nohut Cipsi 32,50 TL

Orvega Karabuğday Cipsi 19,50 TL

Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 g 105 TL

Jacobs Kahve Çeşitleri 45 TL

Ofçay Rize Siyah Çay 1 kg 119 TL

Greenwood Ihlamur ve Kış Çayı Çeşitleri 69,50 TL

Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 36,50 TL

Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 3 L 49,50 TL

Didi Şeftali Aromalı İçecek 34,50 TL

Pin Aromalı İçecek Çeşitleri 29,50 TL

Kristal Şekersiz Kola 34,50 TL

Kınık Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 39,50 TL

Meysu Vişne Meyveli İçecek 29 TL

Merci Stick Çikolata Çeşitleri 250 g 129 TL

Kahve Dünyası Türk Kahvesi Draje Set 3x100 g 114,50 TL

BİM 24-27 ARALIK KATALOĞU

Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL

Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL

Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL

Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL

Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL

Gaz Lambası - 249,00 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı - 1.590,00 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 115 TL

Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 95 TL

Radyatör Antifrizi 3 L 139 TL